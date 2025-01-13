Комитетом государственных доходов проводится поэтапный запуск новой информационной системы налогового администрирования (ИСНА), в том числе нового Кабинета налогоплательщика ИСНА (КНП ИСНА). Сообщение распространила пресс-служба КФ КГД.

С 13 января 2025 года в КНП ИСНА будут направляться документы, формируемые органами государственных доходов, а именно:

Уведомление о непредставлении налоговой отчетности в срок, установленный налоговым законодательством РК

Уведомление о погашении налоговой задолженности

Уведомление о погашении задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов

Уведомление об обращении взыскания на деньги на банковских счетах дебиторов

Уведомление о сумме задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам работодателя, обязательным профессиональным пенсионным взносам

Уведомление о сумме задолженности по социальным отчислениям

Уведомление о сумме задолженности по отчислениям и (или) взносам

Распоряжение органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по кассе налогоплательщика (налогового агента), плательщика

Распоряжение о возобновлении расходных операции по кассе

Решение об ограничении в распоряжении имуществом в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента), задолженности по таможенным платежам, налогам, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов плательщика

Решение об отмене решения об ограничении в распоряжении имуществом и акта описи имущества в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента), задолженности по таможенным платежам, налогам, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов плательщика

Распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе плательщика социальных отчислений

Распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе агента

Распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе плательщика отчислений и (или) взносов

Уведомление об устранении нарушений налогового законодательства Республики Казахстан

Уведомление о налоговой задолженности физических лиц

Уведомление о начисленной сумме платы за эмиссии в окружающую среду на основании сведений уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды.

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