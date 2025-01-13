Комитетом государственных доходов проводится поэтапный запуск новой информационной системы налогового администрирования (ИСНА), в том числе нового Кабинета налогоплательщика ИСНА (КНП ИСНА). Сообщение распространила пресс-служба КФ КГД.
С 13 января 2025 года в КНП ИСНА будут направляться документы, формируемые органами государственных доходов, а именно:
- Уведомление о непредставлении налоговой отчетности в срок, установленный налоговым законодательством РК
- Уведомление о погашении налоговой задолженности
- Уведомление о погашении задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов
- Уведомление об обращении взыскания на деньги на банковских счетах дебиторов
- Уведомление о сумме задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам работодателя, обязательным профессиональным пенсионным взносам
- Уведомление о сумме задолженности по социальным отчислениям
- Уведомление о сумме задолженности по отчислениям и (или) взносам
- Распоряжение органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по кассе налогоплательщика (налогового агента), плательщика
- Распоряжение о возобновлении расходных операции по кассе
- Решение об ограничении в распоряжении имуществом в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента), задолженности по таможенным платежам, налогам, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов плательщика
- Решение об отмене решения об ограничении в распоряжении имуществом и акта описи имущества в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента), задолженности по таможенным платежам, налогам, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов плательщика
- Распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе плательщика социальных отчислений
- Распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе агента
- Распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе плательщика отчислений и (или) взносов
- Уведомление об устранении нарушений налогового законодательства Республики Казахстан
- Уведомление о налоговой задолженности физических лиц
- Уведомление о начисленной сумме платы за эмиссии в окружающую среду на основании сведений уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды.
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