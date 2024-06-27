Уведомления о налоге на имущество рассылают казахстанцам. Когда его нужно уплатить?

Комитет госдоходов рассылает казахстанцам уведомления о предстоящих суммах налога на имущество. У граждан есть три месяца, чтобы его уплатить – срок истекает 1 октября. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцам, у которых есть во владении недвижимость, например, дом, квартира, земельный участок, любая постройка, здание или даже гараж, обязаны платить налог на имущество физических лиц. Сам налог, как объясняют в Комитете государственных доходов (КГД), исчисляется налоговыми органами на основании стоимости объектов налогообложения, определяемой госкопрорацией «Правительство для граждан», и фактического срока владения имуществом на праве собственности.

При этом казахстанцам, владеющим недвижимостью, уведомления об исчисленной сумме налогов направляются электронным способом (через Кабинет налогоплательщика и на портале Электронного правительства), а также на бумажном носителе, в том числе суммы налогов указываются в квитанциях от коммунальных служб. Кроме этого в настоящее время пользователям банковских мобильных приложений направляются PUSH-уведомления по предстоящим суммам налога на имущество за 2023 год. Его нужно уплатить до 1 октября текущего года.

Несмотря на то, что в уведомлениях уже указана сумма начисленного налога, в КГД рекомендуют их перепроверять.

@Автор: Илья Манаев

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