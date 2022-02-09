Увеличен срок застройщику долгостроя по улице Пушкина

Судебной коллегией по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрены апелляционные жалобы потерпевших на приговор суда №2 Костаная от 3 декабря 2021 года, которым директор ТОО «Классика KZ» К. осужден за причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, причинившего крупный ущерб, к 3 годам лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять административно-распорядительные функции в сфере архитектурно-градостроительной и строительной деятельности сроком на 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Как сообщает пресс-служба областного суда, судебная коллегия, не согласившись с приговором суда первой инстанции, отменила его и вынесла новый обвинительный приговор.

Осужденный К. признан виновным по статье 177 ч.4 п. «б» УК, то есть мошенничество, причинившего особо крупный ущерб, и ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В апелляционной инстанции было установлено, что К. на момент начала строительства жилого дома не имел соответствующих разрешительных документов, что свидетельствует о наличии умысла, направленного на хищение имущества путем мошенничества.

Кроме того, по делу выявлены факты перепродаж К. одних и тех же квартир разным покупателям, однако судом первой инстанции оценка этим действиям не была дана.

При назначении наказания учтено в качестве смягчающего обстоятельства наличие у К. заболевания и в этой связи применены положения ст.55 УК.

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