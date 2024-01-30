Увеличение в 5 раз взносов в ОСМС прокомментировал Куантыров

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на пресс-конференции в правительстве 30 января прокомментировал предложение о повышении в пять раз взносов в систему ОСМС с малого бизнеса, передает Zakon.kz.

На пресс-конференции по итогам заседания правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров прокомментировал предложения о повышении в пять раз взноса в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) с отдельны категорий граждан, в том числе – субъектов предпринимательства. Такой проект закона размещен на платформе «Открытые НПА» для обсуждения».

«Я думаю, к этому все-таки нужно постепенно приходить, потому что все социальные расходы государство нести не может. Мы являемся очень социально-ориентированным государством, у нас более 50% госбюджета уходит на социальные расходы. Но понятно, что, как в развивающихся, так и в развитых странах, нужно чтобы бизнес нес социальную ответственность, и это нужно работникам. Тогда они будут защищены, больше будет выплат при наступлении страхового случая», — сказал Алибек Куантыров.

При этом министр подчеркнул, что повышение взносов в систему ОСМС коснется не только представителей малого и среднего бизнеса, но и других категорий граждан.

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