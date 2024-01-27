Увеличением количества бездомных собак обеспокоены жители Костаная

Алексей Стукалов сам собаковод, и гуляя со своим питомцем, уже года три, по его словам, наблюдает за стаей бездомных животных, живущих в груде строительных плит. Сердобольные люди, уже поставили здесь для них будку, регулярно приносят им на подкорм остатки своей еды.

Еще осенью мужчина заметил, что стая из пяти собак пополнилась щенками.

«В период, когда они были маленькие, прохожие проходят, мать всегда защищала, и, соответственно, вся эта свора на людей кидается. Летом, сколько наблюдал, — дети едут на велосипеде, — кидаются. Даже на взрослых, не то, что на детей. На любых велосипедистов», -говорит житель Костаная Алексей Стукалов.

Алексей читал и слышал, что бывали случаи, когда встречи одиноких детей и взрослых со стаями собак, заканчивались гибелью людей. Да и от одного укуса непривитого животного, какими, наверняка, бездомные и являются, возможно заразиться, например бешенством. Кроме того, помои, которыми их подкармливают, на санитарную обстановку в районе тоже влияют не лучшим образом. Мужчина рассказывает, что сообщал о проблеме в единую службу IKomek.

«Звонил осенью раза три, а потом посмотрел, что «воз и ныне там»… Реально, когда увидел щенков этих четверых, я посчитал, — девять штук», — говорит Алексей Стукалов.

Подобные сообщения об увеличении количества бездомных животных, поступают и из других районов Костаная. Их жители также обеспокоены. В областном управлении ветиринарии нам пояснили, что в ближайшее время регулировкой численности стай, никто занятся не сможет. Согласно принятому в 2023-ем году закону, с бродячими животными могут работать толко компании, выйгравшие конкурс госзакупок. Но, в этом году он еще не проводился.

«Отлова не будет. Ну, потому, что, мы не можем заставить специалистов ветеринарных станций сказать: «Или отлови, поступила (заявка), — собаки бегают». Или этого же поставщика, который у нас раньше выигрывал. Скажет: «Ну, где договор»? Это же все в финансовые средства укладывается. Это же и оплата отловщику, и их содержать надо», — объяснил главный специалист отдела биологической безопасности управления ветеринарии акимата Костанайской области Алик Досмухамедов.

По новому закону животных еще надо идентифицировать, стерилизовать, вакцинировать. Выделены деньги и на чипирование животных, живущих в социально уязвимых семьях. По словам специалистов управления ветеринарии, документы на конкурсы уже подготовлены.ЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

«В течение года, мы уже нашли те бреши, которые надо было устранить, потому, что, мы проводили впервые… И то, по Казахстану, одни из первых провели госзакупки в Костанайской области. Многие даже, провели отлов, но не провели остальные программы, а мы работали по все четырем программам», — говорит Алик Досмухамбедов.

На реализацию всех программ в этом году в Костанайской области выделено более 125 миллионов тенге. Планируется отловить, стерилизовать, вакцинировать и чипировать более 3000 тысяч бездомных животных.

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