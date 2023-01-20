Увеличено количество квот на бесплатную процедуру ЭКО в Костанайской области

Специальный проект «Аңсаған сәби» заработал в 2021 году и призван решить проблему казахстанских пар, отчаявшихся иметь детей.

Позволить процедуру ЭКО может не каждый, потому что она дорогостоящая. Квоты для многих бесплодных пар- это последний шанс стать родителями. Из года в год количество квот для нашей области увеличивается, если в прошлом году их было 255, то в этом 274.

«В прошлом году на нашу область было выделено 255 квот. Все эти квоты были благополучно освоены. 255 пар прошли программу эко. Из них 116 пар забеременели. Это составило порядка 48%. Очень не плохой результат, с каждым годом все лучше и лучше», — сказала заведующая медико-генетическим отделением Костанайской областной больницы Асель Файзуллина.

Как отмечает Асель Файзуллина, претендовать на квоту могут те пары, когда в течение года женщина ведет регулярную половую жизнь, но при этом она не может забеременеть. В таком случае, необходимо обратиться в медико-генетическое отделение. Взять направление можно у своего гинеколога, сдавать анализов никаких не нужно. Дальше пациенткой будут заниматься врачи отделения. В областном центре проходит только подготовка, саму процедуру делают в Астане, Алматы, Караганде и Таразе.

«В очереди в прошлом году у нас стояло 500 человек. 255 уехали и получили квоту, из них половина забеременела, та половина, которая не забеременела. Они опять встали в очередь. Каждая пациентка раз в год имеет право воспользоваться квотой. Эта половина опять встала в очередь, вроде бы как и уменьшилась половина, но они опять вернулись», -говорит Асель Файзуллина.

На подготовку к процедуре эко уйдет от одного до двух месяцев. Пациентами занимаются несколько специалистов — генетик, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, психолог. Есть в отделении и андролог, который специализируется на репродуктивной системе мужчин. Поскольку половина бесплодных браков обусловлены именно мужским фактором.

«Мужское бесплодие растет с каждым годом. Не могу точно озвучить все причины. Но, факт остатется фактом. Незначительный рост есть, если раньше мужское бесплодие занимало 15-20 %, то сейчас оно 50%. Думаю даже, что больше 50 даже если в паре проблема женская непроходимость маточных труб, то как правило у мужа тоже есть проблемы», — объясняет врач.

Встать в очередь и претендовать на процедуру ЭКО сегодня может почти каждая женщина. Показания для проведения этой процедуры были расширены. Если раньше на нее могли претендовать только пациентки с непроходимостью маточных труб или с мужским фактором бесплодия, то теперь снято ограничение по трубному фактору, а также по возрасту, эко можно проводить до 49 лет. Но есть и противопоказания: пороки развития матки, а также заболевания – сахарный диабет, артериальная гипертензия и т.д. Но, как отметила Асель Файзуллина, с каждым пациентом решается все индивидуально, поэтому лучше прийти на консультацию.

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