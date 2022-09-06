Увеличилось число пострадавших в результате лесного пожара в Аулиекольском районе

Общая площадь с момента возникновения пожара на территориях Басаманского и Семиозерного УЛХ составляет 43 тысяч гектаров.

По данным оперативного штаба на 7.00 угроза населенным пунктам снята, на участках открытого горения нет, производиться тушения отдельных околков, организовано окарауливание в каждом населенном пункте (в районе с. Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы), действующая кромка отсутствует.

Увеличилось влажность воздуха окружающей среды за счет легкого дождя.

На 7.30 часов запланирован облет мест пожара.

Вертолетной техникой с начала тушения пожара произведено 137 сбросов воды. По информации оперативного штаба огнем уничтожено и повреждено 91 жилых домов из них: 85 в с. Аманкарагай и 6 в с. Озерный.

В эвакопунктах Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате находятся 66 человек, основная часть эвакуированных вернулись в свои дома, остальные остаются у родственников.

Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 11 человек (6 человек населения, включая одного несовершеннолетнего,

1 работник лесхоза, 1 работник акимата, 3 сотрудника МЧС) отпущены домой. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.

В тушении пожара задействованы силы и средства. МЧС, МВД, НГ, МО, МИО и коммунальных служб области в составе 224 ед. техники, 7 воздушных судна, 5 пожарных поезда и 2193 человека.

С начала работы оперативного штаба на горячую линию МЧС поступило 37 звонков информационного характера. Семь психологов оказывают психологическую помощь в эвакопункте Аулиекольского района.

По фактам лесных пожаров в Костанайской области органами внутренних дел возбуждены уголовные дела по статье 341 Уголовного кодекса «Уничтожение или повреждение лесов», статье 204 части 2 «Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Тушение продолжается.

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