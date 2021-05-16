Увеличилось число заболевших COVID-19 в Костанайской области

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 15 мая 2021 года в Казахстане.

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За прошедшие сутки зарегистрировано 2459 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтверждено 358 104 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 400,

в городе Алматы – 591,

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в городе Шымкенте – 101,

в Акмолинской области – 149,

в Актюбинской области — 89,

в Алматинской области – 209,

в Атырауской области – 75,

в ВКО – 93,

в Жамбылской области – 33,

в ЗКО – 114,

в Карагандинской области – 359,

в Костанайской области – 30, (14 мая в Костанайской области было зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса)

в Кызылординской области – 44,

в Мангистауской области – 65,

в Павлодарской области – 72,

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в СКО – 14,

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в Туркестанской области – 72.

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