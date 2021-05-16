Увеличилось число заболевших COVID-19 в Костанайской области

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 15 мая 2021 года в Казахстане.
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За прошедшие сутки зарегистрировано 2459 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Всего в стране подтверждено 358 104 случая, из них:
в городе Нур-Султан – 400,
в городе Алматы – 591,
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в городе Шымкенте – 101,
в Акмолинской области – 149,
в Актюбинской области — 89,
в Алматинской области – 209,
в Атырауской области – 75,
в ВКО – 93,
в Жамбылской области – 33,
в ЗКО – 114,
в Карагандинской области – 359,
в Костанайской области – 30, (14 мая в Костанайской области было зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса)
в Кызылординской области – 44,
в Мангистауской области – 65,
в Павлодарской области – 72,
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в СКО – 14,
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в Туркестанской области – 72.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области