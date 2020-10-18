USD 428.05
EUR 501.2
RUB 5.47
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Увеличилось число зараженных в Костанайской области

Увеличилось число зараженных в Костанайской области

За прошедшие сутки (по данным на 17 октября) в Казахстане зарегистрированы 104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Прирост составил 4 человека, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 19,

город Алматы — 9,
Акмолинская область — 6,
Актюбинская область — 2,
Алматинская область — 7,
Атырауская область — 5,
Восточно-Казахстанская область — 11,
Жамбылская область — 1,
Западно-Казахстанская область — 6,
Карагандинская область — 9,
Костанайская область — 5,
Мангистауская область — 1,
Павлодарская область — 13,
Северо-Казахстанская область — 9,
Туркестанская область — 1.

Всего в стране подтверждено 109 406 случаев.

Также зарегистрированы 80 выздоровевших:

в Карагандинской области — 8,
в Костанайской области — 6,
в Мангистауской области — 43,
в Павлодарской области — 18,
в Туркестанской области — 5.

Итого выздоровевших в Казахстане — 105 001.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Штормовое предупреждение распространили в Костанайской области
Следующая новость

Любопытный эксперимент на 42 500 тенге провел павлодарец