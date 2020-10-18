Увеличилось число зараженных в Костанайской области

За прошедшие сутки (по данным на 17 октября) в Казахстане зарегистрированы 104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Прирост составил 4 человека, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 19,

город Алматы — 9,

Акмолинская область — 6,

Актюбинская область — 2,

Алматинская область — 7,

Атырауская область — 5,

Восточно-Казахстанская область — 11,

Жамбылская область — 1,

Западно-Казахстанская область — 6,

Карагандинская область — 9,

Костанайская область — 5,

Мангистауская область — 1,

Павлодарская область — 13,

Северо-Казахстанская область — 9,

Туркестанская область — 1.

Всего в стране подтверждено 109 406 случаев.

Также зарегистрированы 80 выздоровевших:

в Карагандинской области — 8,

в Костанайской области — 6,

в Мангистауской области — 43,

в Павлодарской области — 18,

в Туркестанской области — 5.

Итого выздоровевших в Казахстане — 105 001.

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