Увеличилось число зараженных в Костанайской области

За прошедшие сутки (по данным на 17 октября) в Казахстане зарегистрированы 104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Прирост составил 4 человека, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
город Алматы — 9,
Акмолинская область — 6,
Актюбинская область — 2,
Алматинская область — 7,
Атырауская область — 5,
Восточно-Казахстанская область — 11,
Жамбылская область — 1,
Западно-Казахстанская область — 6,
Карагандинская область — 9,
Костанайская область — 5,
Мангистауская область — 1,
Павлодарская область — 13,
Северо-Казахстанская область — 9,
Туркестанская область — 1.
Всего в стране подтверждено 109 406 случаев.
Также зарегистрированы 80 выздоровевших:
в Карагандинской области — 8,
в Костанайской области — 6,
в Мангистауской области — 43,
в Павлодарской области — 18,
в Туркестанской области — 5.
Итого выздоровевших в Казахстане — 105 001.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области