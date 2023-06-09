Увеличилось количество обращений от «счастливых» обладателей массажных накидок в Костанае

Проблема, которая стала актуальна в последнее время. По данным департамента по защите прав потребителей Костанайской области, увеличилось количество обращений от потребителей касательно покупки массажных накидок и различных «подарков» к ним.

За 5 месяцев уже 8 таких заявлений.

«В основном обращаются люди пожилого возраста, им оформляют кредиты в сумме от 300 тысяч тенге до 1 млн тенге. Так, гражданка У. заключила договор с ТОО «Lyazza» на приобретение массажной накидки стоимостью 366 тысяч тенге в кредит. При обращении к продавцу в возврате товара, ей было отказано. Аналогичная ситуация у гражданки О, которая оформила кредит на сумму 990 тысяч тенге с ТОО «SMStore», — сообщил департамента по защите прав потребителей Костанайской области Мурзахан Ерканов.

Добиться правды людям здесь тоже сложно, потому что, как правило, фирмы зарегистрированы в других городах, а значит и рассматриваться претензии будут там. Например, в Алматы. Не все пострадавшие готовы к поездкам. При этом избежать проблем после покупки или получения услуги можно изначально, отмечают в департаменте по защите прав потребителей, если бы люди больше знали о своих правах. Чиновники попросили выделить бюджетные деньги неправительственным организациям для ведения разъяснительной работы в этом направлении. Аким Костанайской области инициативу поддержал.

Номер телефона колл-центра департамента по защите прав потребителей Костанайской области: +77053203100

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