Увеличилось количество заболевших COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
24 июня в Костанайской области зарегистрировано 34 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,20%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 11, г.Рудный — 7, Карабалыкский район – 4, Костанайский район – 4, г.Аркалык – 2, Алтынсаринский район – 2, по 1 случаю в Жангельдинском, Карасуском, Сарыкольском и им.Майлина районах.
28 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 28 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020 по 24 июня 2021 зарегистрировано 16574 случая COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 16075 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области