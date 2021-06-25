Увеличилось количество заболевших COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

24 июня в Костанайской области зарегистрировано 34 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,20%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 11, г.Рудный — 7, Карабалыкский район – 4, Костанайский район – 4, г.Аркалык – 2, Алтынсаринский район – 2, по 1 случаю в Жангельдинском, Карасуском, Сарыкольском и им.Майлина районах.

28 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 28 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020 по 24 июня 2021 зарегистрировано 16574 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 16075 человек.

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