Увеличилось количество заражений COVID-19 за сутки увеличилось

Фото из открытых источников
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 мая 2021 года в Казахстане
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За прошедшие сутки зарегистрировано 2298 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Всего в стране подтверждено 332 369 случаев, из них:
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в городе Алматы – 57171 (+645),
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в городе Нур-Султан – 47014 (+285),
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в ВКО – 25286 (+87),
в Карагандинской области – 24541 (+239),
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в Атырауской области – 22238 (+85),
в Алматинской области – 22158 (+189),
в Павлодарской области – 21398 (+116),
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в ЗКО – 19809 (+129),
в Акмолинской области – 18998 (+135),
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в Костанайской области – 14843 (+26),
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в СКО – 14070 (+13),
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в городе Шымкенте – 9807 (+80),
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в Актюбинской области – 9587 (+71),
в Жамбылской области – 8145 (+65),
в Мангистауской области – 5896 (+42),
в Кызылординской области – 5863 (+69),
в Туркестанской области – 5545 (+22).
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области