Увеличилось количество заражений COVID-19 за сутки увеличилось

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 мая 2021 года в Казахстане

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За прошедшие сутки зарегистрировано 2298 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтверждено 332 369 случаев, из них:

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в городе Алматы – 57171 (+645),

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в городе Нур-Султан – 47014 (+285),

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в ВКО – 25286 (+87),

в Карагандинской области – 24541 (+239),

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в Атырауской области – 22238 (+85),

в Алматинской области – 22158 (+189),

в Павлодарской области – 21398 (+116),

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в ЗКО – 19809 (+129),

в Акмолинской области – 18998 (+135),

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в Костанайской области – 14843 (+26),

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в СКО – 14070 (+13),

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в городе Шымкенте – 9807 (+80),

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в Актюбинской области – 9587 (+71),

в Жамбылской области – 8145 (+65),

в Мангистауской области – 5896 (+42),

в Кызылординской области – 5863 (+69),

в Туркестанской области – 5545 (+22).

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