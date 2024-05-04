Увеличить штраф до 100 МРП за формальный технический осмотр планируют в Казахстане

В рамках данного законопроекта предусмотрены изменения в Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» в части увеличения штрафов за формальный технический осмотр с 30 до 100 МРП. Об этом сообщает пресс-служба Министерство транспорта РК.

Следует отметить, что последствия формального проведения технического осмотра выражаются в допуске транспортных средств с техническими неисправностями к дорожному движению, что влечет за собой рост уровня дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом.

«В этой связи штрафы должны быть соразмерны таким правонарушениям и быть способными предотвратить дальнейшее их совершение, считают специалисты. За правонарушения, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусмотрено лишение разрешения на деятельность оператора технического осмотра сроком до 3 лет»,- говорится в сообщении.

Также в рамках данного законопроекта предусмотрено усиление требований к деятельности операторов технического осмотра в связи с формальным его проведением, в том числе в силу несоответствия операторов базовым условиям для качественного проведения техосмотра. В этом случае усиление предусматривает переход от уведомительного порядка к разрешительной системе.

Ожидается, что принятие данных поправок позволит улучшить качество проведения обязательного технического осмотра автотранспортных средств и сократить количество недобросовестных операторов технического осмотра в 2 раза.

Сегодня на рынке данную услугу оказывают порядка 960 операторов технического осмотра.

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