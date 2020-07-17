Увеличить тариф на электричество хотят в Костанайской области

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Костанайской области рассматривает уведомление ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» о предстоящем повышении предельной цены на электроэнергию.

В Департамент поступило уведомление ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» о предстоящем повышении цены на услуги электроснабжение с18,92 тенге/кВтч до 21,26 тенге/кВтч (без НДС), прогнозируемое изменение составляет 12,4 %.

ТОО «КЭЦ»связывает необходимость повышения предельной цены с увеличением затрат на покупку электроэнергии на 25%.

Так приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 243 стоимость отпускной цены электроэнергии со станции АО «Севказэнерго» с 01 июля 2020 года увеличилось на 25% (с 6,7 тенге/кВтч до 8,38 тенге/кВтч (без НДС)).

При этом, проект предельной цены ТОО «КЭЦ» на услуги электроснабжения с учетом изменения тарифа станции составляет 21,26 тенге/кВтч (безНДС), прогнозный рост составляет 12,4%.

Представленное ТОО «КЭЦ» уведомление будет рассмотрено Департаментом в соответствии с действующим законодательством РК.

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