Увеличить в 10 раз некоторые виды штрафов намерены в Казахстане

Штрафы за уничтожение знаков

В предлагаемых поправках говорится, что штрафы за «уничтожение или повреждение наблюдательных и режимных скважин на подземные воды, наблюдательных режимных створов на водных объектах, водоохранных или водохозяйственных знаков, лесоустроительных или лесохозяйственных знаков в лесном фонде, маркшейдерских, геодезических пунктов и знаков» нужно увеличить в 10 раз.

Сейчас размер штрафов такой:

с физических лиц — 5 МРП. Будет 50 МРП.

с должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций — 30 МРП. Будет 300 МРП

с субъектов среднего предпринимательства — 70 МРП. Будет 700 МРП

с субъектов крупного предпринимательства — 100 МРП. Будет 1 000 МРП

Напомним, что в 2024 году МРП составляет 3 692 тенге.

Штрафы за захват водных объектов

В статью о нарушении права государственной собственности на воды также предлагается внести изменения, касающиеся размеров штрафов.

Сейчас с физических лиц штраф — 30 МРП. Будет 150 МРП.

Сейчас с должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций — 40 МРП. Будет 200 МРП.

Сейчас с субъектов среднего предпринимательства — 60 МРП. Будет 300 МРП.

Сейчас с субъектов крупного предпринимательства — 260 МРП. Будет 1300 МРП.

Штрафы за нецелевое использование воды

В пункт о нецелевом использовании водных ресурсов также планируется внести изменения, касающиеся размеров штрафов.