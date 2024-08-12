Увеличить в 10 раз некоторые виды штрафов намерены в Казахстане

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На портале «Открытые НПА» опубликован документ о новых размерах штрафов. Там говорится о предлагаемых изменениях и дополнениях в Кодекс об административных правонарушениях. Соответствующий документ опубликован на портале «Открытые НПА», передает Tengrinews.kz.
В предлагаемых поправках говорится, что штрафы за «уничтожение или повреждение наблюдательных и режимных скважин на подземные воды, наблюдательных режимных створов на водных объектах, водоохранных или водохозяйственных знаков, лесоустроительных или лесохозяйственных знаков в лесном фонде, маркшейдерских, геодезических пунктов и знаков» нужно увеличить в 10 раз.
Сейчас размер штрафов такой:
- с физических лиц — 5 МРП. Будет 50 МРП.
- с должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций — 30 МРП. Будет 300 МРП
- с субъектов среднего предпринимательства — 70 МРП. Будет 700 МРП
- с субъектов крупного предпринимательства — 100 МРП. Будет 1 000 МРП
Напомним, что в 2024 году МРП составляет 3 692 тенге.
Штрафы за захват водных объектов
В статью о нарушении права государственной собственности на воды также предлагается внести изменения, касающиеся размеров штрафов.
- Сейчас с физических лиц штраф — 30 МРП. Будет 150 МРП.
- Сейчас с должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций — 40 МРП. Будет 200 МРП.
- Сейчас с субъектов среднего предпринимательства — 60 МРП. Будет 300 МРП.
- Сейчас с субъектов крупного предпринимательства — 260 МРП. Будет 1300 МРП.
Штрафы за нецелевое использование воды
В пункт о нецелевом использовании водных ресурсов также планируется внести изменения, касающиеся размеров штрафов.
- Сейчас с физических лиц — 10 МРП. Будет 50 МРП
- Сейчас с должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций — 20 МРП. Будет 100 МРП
- Сейчас с субъектов среднего предпринимательства — 30 МРП. Будет 150 МРП
- Сейчас с субъектов крупного предпринимательства — 170 МРП. Будет 850 МРП.