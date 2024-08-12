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Увеличить в 10 раз некоторые виды штрафов намерены в Казахстане

Фотография для новости Увеличить в 10 раз некоторые виды штрафов намерены в Казахстане

Фото alau.kz

На портале «Открытые НПА» опубликован документ о новых размерах штрафов. Там говорится о предлагаемых изменениях и дополнениях в Кодекс об административных правонарушениях. Соответствующий документ опубликован на портале «Открытые НПА», передает Tengrinews.kz.

Штрафы за уничтожение знаков

В предлагаемых поправках говорится, что штрафы за «уничтожение или повреждение наблюдательных и режимных скважин на подземные воды, наблюдательных режимных створов на водных объектах, водоохранных или водохозяйственных знаков, лесоустроительных или лесохозяйственных знаков в лесном фонде, маркшейдерских, геодезических пунктов и знаков» нужно увеличить в 10 раз.

Сейчас размер штрафов такой:

  • с физических лиц — 5 МРП. Будет 50 МРП.
  • с должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций — 30 МРП. Будет 300 МРП
  • с субъектов среднего предпринимательства — 70 МРП. Будет 700 МРП
  • с субъектов крупного предпринимательства — 100 МРП. Будет 1 000 МРП

Напомним, что в 2024 году МРП составляет 3 692 тенге.

Штрафы за захват водных объектов

В статью о нарушении права государственной собственности на воды также предлагается внести изменения, касающиеся размеров штрафов.

  • Сейчас с физических лиц штраф — 30 МРП. Будет 150 МРП.
  • Сейчас с должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций — 40 МРП. Будет 200 МРП.
  • Сейчас с субъектов среднего предпринимательства — 60 МРП. Будет 300 МРП.
  • Сейчас с субъектов крупного предпринимательства — 260 МРП. Будет 1300 МРП.

Штрафы за нецелевое использование воды

В пункт о нецелевом использовании водных ресурсов также планируется внести изменения, касающиеся размеров штрафов.

  • Сейчас с физических лиц — 10 МРП. Будет 50 МРП
  • Сейчас с должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций — 20 МРП. Будет 100 МРП
  • Сейчас с субъектов среднего предпринимательства — 30 МРП. Будет 150 МРП
  • Сейчас с субъектов крупного предпринимательства — 170 МРП. Будет 850 МРП.

 

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