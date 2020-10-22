Увеличить в два раза госпособия для переселенцев предложил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался об условиях для мигрантов в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Следует облегчить вопросы по переселению. Государство должно создавать максимально выгодные условия для мигрантов. Недавно я побывал с рабочей поездкой в Северо-Казахстанской области. В регионе самый низкий показатель по демографическому росту, однако показывает хорошие результаты по привлечению в регион переселенцев, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

В качестве дополнительной меры для стимулирования, он предложил в два раза повысить размер выдаваемых пособий мигрантам, с 35 МРП до 70 (с 97 230 до 194 460 тг.).

Рассмотреть этот вопрос он поручил правительству в течение месяца, а затем вынести соответствующее решение.

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