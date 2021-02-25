Увеличить вдвое минимальные пенсии и зарплаты предложили в Казахстане

Увеличить вдвое минимальные пенсии и зарплаты, а также пособия и стипендии предложил депутат Мажилиса Ерлан Смаилов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Депутат Ерлан Смаилов обратился к премьер-министру Аскару Мамину. В своем обращении мажилисмен отметил, что пандемия коронавируса усилила кризис в казахстанской экономике и еще больше обратила внимание на низкие зарплаты, пенсии, пособия и выплаты лицам с инвалидностью, по уходу за ребенком, многодетным семьям и другим категориям социально уязвимых слоев населения.

«Следствием стали прогрессирующая бедность и рост социального неравенства. По статистике, доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, в 2020 году составила 5,7 процента, это на 1,4 процента больше, чем в 2019 году. Разница в уровне расходов на продовольственные товары между 10 процентами наименее и 10 процентами наиболее обеспеченных казахстанцев составляет 4,9 раза, на непродовольственные товары – 6,6 раза, а на платные услуги – 5,6 раза», — рассказал Смаилов.

Он привел данные Всемирного банка, согласно которым общий уровень бедности в 2020 году в стране составил 14 процентов, увеличившись на 1,5 миллиона человек. В общей сложности бедными являются 2,6 миллиона жителей страны. В реальности эта цифра может быть значительно выше, отметил мажилисмен.

«Суть проблемы кроется в изначально не отвечающих объективным жизненным потребностям населения и существенно заниженных базовых величинах МЗП в размере 42 500 тенге и, соответственно, величине прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат в размере 34 302 тенге. Кроме того, занижен минимальный размер пенсии (43 272 тенге) и потребительская корзина, включающая всего 43 наименования продуктов, что не покрывает научно обоснованные нормативы питания», — говорится в депзапросе.

При этом средний размер заработной платы по республике в 2020 году составил 204 300 тенге, медианная заработная плата – 142 300 тенге. По факту заработная плата многих работников находится в диапазоне от 60 тысяч до 140 тысяч тенге, говорит мажилисмен.

Депутаты фракции Народной партии Казахстана предлагают:

В приоритетном порядке до 4-го квартала текущего года увеличить размер МЗП на 100 процентов до 85 000 тенге, с последующим поэтапным увеличением до размера медианной заработной платы в 2022-2023 годах. До 1 июня увеличить размер потребительской корзины с 43 продуктов до 86, а также количество услуг. В 2022 году продолжить ее увеличение. До 4-го квартала текущего года увеличить размер минимальной пенсии на 100 процентов с последующим поэтапным увеличением в привязке к размеру медианной заработной платы в 2022-2023 годах. До 4-го квартала текущего года соответственно увеличить пособия и выплаты, в том числе для лиц с инвалидностью, на 100 процентов с последующим поэтапным увеличением в привязке к размеру медианной заработной платы в 2022-2023 годах. Поэтапно увеличить на 100 процентов стипендии.

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