Увидят детей на улице — оштрафуют. В Whatsapp распространяют «предупреждающее» сообщение

Со вчерашнего дня в мессенджере «гуляет» сообщение о предупреждении родителей. Костанайцы пересылают его друг другу. прислали и alau.kz с вопросом «правда или нет».

Мы обратились за комментарием в отдел образования акимата Костаная.

«В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребёнок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах родителей накажут штрафом! Поэтому разошлите эту информацию по родительским чатам очень срочно!», — говорится в сообщении.

По словам руководителя отдела образования Айман Ибраевой, сейчас они разбираются по данному вопросу.

«Возможно это переусердствовали классные руководители с желанием обезопасить детей, ограничить их от лишнего контакта. Я сейчас разбираюсь по этому вопросу. В любом случае никаких штрафов не будет. Единственное в приказе сказано учителя работают дистанционно, дети отправлены на каникулы, родителям рекомендовано следить за своими детьми», — отметила Айман Ибраева.

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