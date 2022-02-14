Увязли в снегу. Спасательные операции проведены в Костанайской области

Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ликвидируют происшествия на дорогах, связанные с ухудшением погодных условий.

За дежурные сутки 13 февраля на дорогах южной части региона они успешно провели две спасательные операции. Из снежных заторов спасатели эвакуировали 32 человека, из них 2 детей.

В 06.25 часов в 20 километрах от Аркалыка на трассе областного значения Аркалык-Амангельды в снежном плену оказались три легковых автомобиля в салоне, в которых находились 17 человек, из них 2 детей.

В 08.22 часов на технике высокой проходимости СКБ-600 спасенных граждан благополучно доставили в Аркалык. Пострадавших нет.

Уже вечером в 19.00 часов на областной трасса Аркалык-Торгай из-за сильного снегопада потребовалась помощь другим пассажирам и водителям. В 100 километрах от Аркалыка 4 легковых автомобиля застряли в снегу. Вызволить технику своими силами оказалось не под силу. На вездеходе СКБ-600 сотрудники ДЧС доставили 15 спасенных граждан в Аркалык, никто их них в медицинской помощи не нуждался.

ДЧС Костанайской области призывает население прислушиваются к рекомендациям спасателей! Не покидать населенные пункты в буран и метель, не подвергать свою жизнь опасности!

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