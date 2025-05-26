На фоне стремительного развития цифровых технологий всё больше стран СНГ демонстрируют активный переход в онлайн, и банковская сфера — не исключение. Узбекистан, один из наиболее динамично развивающихся рынков региона, уже вышел на этап, когда интернет-банкинг становится для клиентов не дополнительным, а основным каналом взаимодействия с финансовыми организациями.

В условиях высокой конкуренции и растущих ожиданий пользователей особенно актуален вопрос: какие банки действительно предлагают удобный, функциональный и безопасный интернет-банкинг — не на словах, а на практике?

С целью ответить на этот вопрос международное агентство цифрового маркетинга The Digital Department провело независимое исследование, в рамках которого была проведена детальная оценка десктопных версий интернет-банков крупнейших финансовых организаций Узбекистана.

Аналитики сфокусировались на пользовательском опыте, технологической зрелости и уровне защиты систем. По мнению экспертов TDD, Узбекистан демонстрирует уверенный рост в направлении цифровой экономики, а подобные обзоры позволяют участникам рынка не только оценить свои позиции, но и выстроить развитие с ориентацией на международные стандарты.

При этом целью исследования не было составление очередного рейтинга «лучших» — авторы сосредоточились на объективном сравнении цифровых решений в банковском секторе. Полученные результаты дают наглядную картину текущего уровня развития интернет-банкинга в Узбекистане и в целом в регионе.

Критерии оценки

Анализ проводился по следующим семи ключевым параметрам:

Функциональность : широта доступных операций — от платежей и переводов до вкладов, кредитов, валютных и бизнес-услуг;

: широта доступных операций — от платежей и переводов до вкладов, кредитов, валютных и бизнес-услуг; Интерфейс : удобство, навигация, визуальная доступность;

: удобство, навигация, визуальная доступность; Безопасность : наличие современных мер защиты — двухфакторной аутентификации, биометрии, защищённого соединения;

: наличие современных мер защиты — двухфакторной аутентификации, биометрии, защищённого соединения; Скорость и стабильность : производительность системы при стандартной и высокой нагрузке;

: производительность системы при стандартной и высокой нагрузке; Поддержка пользователей : доступность каналов связи и качество клиентского сервиса;

: доступность каналов связи и качество клиентского сервиса; Отзывы пользователей : репутация платформы в открытых источниках и пользовательский опыт;

: репутация платформы в открытых источниках и пользовательский опыт; Технологичность: наличие API, регулярность обновлений, интеграция инновационных решений.

Итоги и рейтинг

По итогам анализа, все пять банков продемонстрировали полный и сбалансированный уровень развития цифровых сервисов:

Kapitalbank — 5.0 Octobank — 4.2 Hamkorbank — 4.0 Uzpromstroybank — 2.71 Ipotekabank — 2.57

Kapitalbank уверенно занимает лидирующую позицию благодаря сбалансированному сочетанию широкого функционала, высокой степени защищённости и зрелой цифровой платформы.

Octobank демонстрирует сильный потенциал: современный подход, ориентация на финтех и технологическая база делают его перспективным игроком.

Hamkorbank представляет собой устойчивое и универсальное решение, удобное для разных категорий клиентов — как частных лиц, так и бизнеса.

Uzpromstroybank и Ipotekabank, несмотря на наличие базовой функциональности, заметно отстают по ключевым цифровым параметрам — от качества интерфейса до уровня безопасности и технологичности. Эти платформы требуют существенного обновления, чтобы соответствовать ожиданиям современных пользователей и отраслевым стандартам.

Kapitalbank

Функциональность

Kapitalbank предлагает одну из наиболее продуманных и насыщенных по функциям систем интернет-банкинга в Узбекистане. Клиентам доступен полный спектр операций: переводы между своими и внешними счетами, пополнение и блокировка карт, оформление заявок на кредиты и открытие вкладов.

Система поддерживает внутренний обмен валют, оплату государственных и коммунальных услуг, а также налогов и штрафов. Для бизнеса доступны расширенные возможности: автоматическая выгрузка отчётности, работа с несколькими расчётными счетами, массовые платежи и интеграция с бухгалтерскими программами.

Дополнительно реализован функционал, редко встречающийся в других системах: управление подписками, бонусные программы, инвестиционные инструменты и настройка регулярных платежей.

Интерфейс

Дизайн платформы — современный и минималистичный. Интерфейс интуитивно понятен даже для начинающих пользователей. Все ключевые функции размещены на главной панели, а навигация реализована с минимальным количеством переходов.

Kapitalbank придаёт большое значение UX/UI: структура меню логична, поддерживаются тёмная и светлая темы, а также персонализация панели инструментов. Платформа адаптируется под разные размеры экранов и привычки пользователей.

Безопасность

Kapitalbank реализовал многоуровневую систему защиты. Используются HTTPS-соединение, двухфакторная аутентификация (через Google Authenticator, SMS, PUSH-уведомления), а также контроль входов по IP-адресу и устройствам.

Поддерживаются биометрическая аутентификация (Face ID / Touch ID) и электронная цифровая подпись. При подозрительной активности система инициирует повторную верификацию.

Скорость и стабильность

Платформа демонстрирует высокую производительность и надёжность. Даже в периоды пиковых нагрузок (например, в дни выплат заработной платы) система работает стабильно и без задержек.

Дополнительное преимущество — возможность сохранять черновики операций, что минимизирует риск потери данных при перебоях в интернете.

Поддержка

Служба поддержки Kapitalbank работает через все основные каналы: онлайн-чат, круглосуточную горячую линию, Telegram-бот и форму обратной связи в личном кабинете. Ответ оператора в чате поступает в течение 5–10 минут. Большинство запросов решается с первого обращения.

Клиенты могут отслеживать статус обращений и получать консультации по конкретным операциям.

Отзывы пользователей

Платформа получает высокие оценки за стабильность, богатый функционал, понятный интерфейс и оперативную поддержку. Пользователи особенно ценят возможность удалённого открытия вкладов и кредитов, а также сохранение шаблонов для регулярных операций. Недочёты, как правило, носят индивидуальный технический характер.

Технологичность

Kapitalbank активно развивает цифровые технологии. Платформа регулярно обновляется, внедряются новые функции, оптимизируются процессы. Среди внедрённых решений — API-интеграции, подписки, кешбэк-программы и инструменты на базе AI для анализа расходов.

Десктопная версия полностью синхронизирована с мобильным банком, обеспечивая единый пользовательский опыт.

Средний балл: 5.0

Kapitalbank демонстрирует эталонный уровень цифрового обслуживания. Это одна из самых функциональных и технологичных платформ в стране с интуитивным интерфейсом, высоким уровнем защиты и быстрым реагированием на запросы клиентов.

Octobank

Функциональность

Octobank предлагает уверенный и стабильный набор функций в десктопной версии интернет-банка. Клиенты могут управлять своими счетами и картами, осуществлять переводы между своими и внешними счетами, оплачивать услуги, а также формировать платёжные поручения.

Система поддерживает работу с валютой, предоставляет актуальные курсы обмена и позволяет создавать шаблоны регулярных операций. Бизнес-клиентам доступны массовые платежи, выгрузка отчётности, расчёты по налогам и контрактам.

Интерфейс

Интерфейс Octobank выполнен в современном минималистичном стиле, соответствующем лучшим практикам финтех-дизайна. Структура интерфейса логична и удобна, что способствует быстрой ориентации пользователей. Дизайн платформы рассчитан на комфортную работу с основными функциями в несколько кликов.

Безопасность

Octobank обеспечивает надёжную защиту данных пользователей за счёт шифрованного HTTPS-соединения и подтверждения операций по SMS и email-кодам. Для корпоративных клиентов предусмотрены дополнительные уровни доступа и проверки, что делает платформу удобной для финансового управления в бизнесе.

Скорость и стабильность

Платформа демонстрирует стабильную и быструю работу при выполнении всех стандартных операций. Система уверенно справляется с загрузкой страниц, откликом на действия пользователей и обработкой платёжных сценариев в повседневном режиме.

Поддержка

Служба поддержки Octobank доступна через онлайн-чат, горячую линию и форму обратной связи. В зависимости от времени обращения пользователи могут получить помощь как от чат-бота, так и от оператора. Поддержка работает корректно и предоставляет исчерпывающие ответы на возникающие вопросы.

Отзывы пользователей

Клиенты положительно отзываются о современном подходе банка, подчёркивая удобство интерфейса и внимание к бизнес-потребностям. Особенно ценятся шаблоны и возможность быстрой настройки платёжных операций.

Технологичность

Octobank уверенно позиционирует себя как digital-first-банк. Система поддерживает API-интеграции и масштабируемость, обладает технической базой для дальнейшего развития и подключения внешних решений. Подход к цифровой архитектуре ориентирован на будущее.

Средний балл: 4.2

Octobank — это современное и гибкое решение в сегменте цифрового банкинга. Банк делает акцент на надёжности, удобстве и поддержке бизнес-задач, развивая платформу в соответствии с актуальными цифровыми трендами.

Hamkorbank

Функциональность

Hamkorbank предлагает широкий набор функций как для частных, так и для корпоративных клиентов. Доступны переводы между счетами, оплата государственных и коммунальных услуг, операции с валютой, открытие вкладов и подача заявок на кредиты.

Для бизнеса предусмотрены такие возможности, как управление расчётными счетами, формирование отчётности, налоговые и массовые платежи. Также реализована поддержка шаблонов и автоматизация регулярных операций.

Интерфейс

Интерфейс организован чётко и лаконично. Основные функции вынесены на стартовый экран, навигация проста и понятна. Визуальный стиль соответствует современным требованиям и корректно адаптируется под различные типы устройств.

Система не перегружена лишними элементами, доступна смена языка и комфортная работа в многозадачном режиме. Даже пользователи с минимальными цифровыми навыками могут быстро освоить платформу.

Безопасность

Hamkorbank использует надёжные методы защиты: защищённое соединение (HTTPS), двухфакторная аутентификация через SMS и PUSH-уведомления, а также контроль подозрительных действий.

Для юридических лиц доступна работа с электронной подписью. Все действия фиксируются в системе, а подтверждение транзакций обязательно.

Скорость и стабильность

Скорость работы платформы высока, интерфейс откликается быстро, а загрузка страниц происходит без задержек. Даже в пиковые периоды система сохраняет стабильность.

Плановые обновления проводятся ночью и не мешают работе пользователей.

Поддержка

Поддержка клиентов осуществляется через чат, форму обратной связи и по телефону. Среднее время ответа составляет 10–20 минут. При необходимости к решению подключаются профильные специалисты.

Служба поддержки работает практически в круглосуточном режиме, что особенно удобно для бизнеса.

Отзывы пользователей

Пользователи отмечают стабильность системы, надёжность, продуманный интерфейс и широкие возможности. Среди пожеланий — ускорение работы чата и внедрение дополнительных аналитических инструментов.

В целом, Hamkorbank воспринимается как универсальное и современное решение.

Технологичность

Платформа активно развивается: регулярно выпускаются обновления, добавляются новые функции. Внедрены API-интеграции, оптимизирована работа с бухгалтерскими системами.

Hamkorbank делает акцент на цифровую трансформацию и партнёрства с финтех-платформами.

Средний балл: 4.0

Hamkorbank предлагает сбалансированный интернет-банкинг для физических и юридических лиц. Платформа функциональна, защищена, стабильно работает и регулярно обновляется. Поддержка доступна по нескольким каналам, интерфейс интуитивно понятен.

Uzpromstroybank

Функциональность

Функциональные возможности интернет-банкинга Uzpromstroybank ограничены базовыми операциями. Пользователи могут выполнять переводы между счетами, оплачивать коммунальные и государственные услуги, просматривать выписки и формировать платёжные поручения.

При этом отсутствуют такие важные опции, как онлайн-открытие вкладов, оформление кредитов, инвестиционные продукты или автоматизация регулярных платежей. Платформа не предлагает гибкости, которая стала стандартом в современных цифровых решениях.

Интерфейс

Визуальная и навигационная часть интерфейса устарела. Дизайн перегружен информацией, структура меню требует привыкания, переходы между разделами не всегда логичны. Отсутствие адаптации под современные UX/UI-принципы затрудняет использование платформы, особенно для новых пользователей.

Безопасность

Система предлагает базовый уровень защиты: логин, пароль и SMS-коды для подтверждения операций. Более современные методы — двухфакторная аутентификация через приложения, биометрия, управление устройствами или электронная подпись — отсутствуют. Это снижает уровень доверия среди продвинутых пользователей и бизнеса.

Скорость и стабильность

Скорость работы платформы оставляет желать лучшего. В периоды повышенной нагрузки возможны замедления при выполнении операций, задержки при работе с выписками и платёжными поручениями. Регламентные обновления проводятся без уведомления, из-за чего пользователи могут сталкиваться с временной недоступностью системы.

Поддержка

Поддержка работает только в стандартные часы и ограничена по каналам связи. Среднее время ответа варьируется от 30 минут до нескольких часов. Большинство технических проблем требует визита в отделение, что снижает удобство удалённого обслуживания.

Отзывы пользователей

Отзывы в открытых источниках в основном нейтрально-критические. Пользователи указывают на устаревший интерфейс, ограниченный функционал и недостаток современных решений. Отсутствие полноценной мобильной и веб-связки также вызывает неудовлетворённость.

Технологичность

Техническое развитие платформы замедлено. Внедрение новых решений происходит редко, обновления нерегулярны. Отсутствуют API, уровень автоматизации низкий. Цифровая инфраструктура требует модернизации, чтобы соответствовать текущим рыночным стандартам.

Средний балл: 2.71

Uzpromstroybank нуждается в обновлении своей цифровой платформы. Устаревший интерфейс, слабая функциональность и нехватка современных технологий ограничивают возможности пользователей и снижают конкурентоспособность банка на фоне более прогрессивных игроков.

Ipotekabank

Функциональность

Интернет-банкинг Ipotekabank предлагает ограниченный набор возможностей. Пользователям доступны базовые операции — переводы между счетами, оплата коммунальных и других стандартных услуг, просмотр баланса и истории транзакций.

Однако отсутствуют такие важные функции, как онлайн-открытие вкладов, оформление кредитов, управление подписками или инвестиционные продукты. Настройка регулярных платежей также не предусмотрена, что делает платформу менее гибкой.

Интерфейс

Интерфейс требует модернизации. Он визуально перегружен устаревшими элементами, не адаптирован под современные UX/UI-стандарты и плохо масштабируется под разные устройства. Пользователи сталкиваются с трудностями при навигации и поиске нужных функций, особенно на начальных этапах использования.

Безопасность

Система использует минимально допустимые средства защиты. Доступ осуществляется через логин и пароль, подтверждение операций — только по SMS. Поддержка двухфакторной аутентификации через приложения, биометрии или электронной подписи отсутствует, что снижает уровень доверия к платформе со стороны более требовательных пользователей.

Скорость и стабильность

Работа платформы нестабильна. Пользователи регулярно сталкиваются с задержками при загрузке информации, а также с зависаниями и ошибками при переходах между разделами. В периоды пиковых нагрузок возможны сбои, а обновления проводятся без предварительных уведомлений.

Поддержка

Служба поддержки работает ограниченно. Обращения обрабатываются медленно, дозвониться по телефону бывает затруднительно, а часть вопросов возможно решить только при визите в отделение. Это снижает общий уровень удобства обслуживания.

Отзывы пользователей

Оценки интернет-банка в открытых источниках преимущественно сдержанно-критические. Основные жалобы касаются неудобного интерфейса, технической нестабильности и отсутствия многих современных функций. Некоторые клиенты предпочитают использовать мобильное приложение, считая десктопную версию устаревшей.

Технологичность

Платформа развивается медленно. Обновления происходят нерегулярно, внедрение новых функций практически не осуществляется. Отсутствуют API-интеграции, автоматизация процессов минимальна. Интерфейс отстаёт не только от конкурентов, но и от собственного мобильного приложения.

Средний балл: 2.57

Ipotekabank нуждается в глубокой цифровой трансформации. Ограниченный функционал, устаревший интерфейс и слабая технологическая база делают платформу малопривлекательной для пользователей, привыкших к современному цифровому сервису.

Партнёрский материал

Работать меньше. Казахстанцам разъяснили важные нюансы гибкого графика В министерстве труда и соцзащиты населения напомнили кто и как может устанавливать гибкий график работы....

Цены отпустили. В каких регионах больше всего подорожал бензин? В апреле текущего года цены на бензин в РК выросли на 0,4% за месяц и...