Уже 12. Новая информация по заражённым коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции

в Костанайской области.

30 октября в Костанайской области зарегистрировано 12 случаев COVID-19.

Заболевшие: 5 жителей г. Костанай, 1 – г.Рудный, 2- г.Лисаковск, 2- г.Житикары, 2 – Карабалыкского района.

1 обследован по самообращению, 7 обследованы с профцелью, при пересечении государственной границы через СКП «Желкуар», «Аят» и «Кайрак», 4 обследованы по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 5 с симптомами заболевания, 7 — бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 30 октября зарегистрировано 3628 случаев COVID-19, выписаны с выздоровлением 3207.

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