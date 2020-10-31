Уже 12. Новая информация по заражённым коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции
в Костанайской области.
30 октября в Костанайской области зарегистрировано 12 случаев COVID-19.
Заболевшие: 5 жителей г. Костанай, 1 – г.Рудный, 2- г.Лисаковск, 2- г.Житикары, 2 – Карабалыкского района.
1 обследован по самообращению, 7 обследованы с профцелью, при пересечении государственной границы через СКП «Желкуар», «Аят» и «Кайрак», 4 обследованы по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Из числа инфицированных 5 с симптомами заболевания, 7 — бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля по 30 октября зарегистрировано 3628 случаев COVID-19, выписаны с выздоровлением 3207.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области