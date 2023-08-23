Уже более 300 заявок поступило на получение жилья в Костанайской области

Жители городов более активнее, чем сельчане. Более трехсот обращений уже поступило в комиссии, которые будут рассматривать заявки от участников региональной программы «Костанай жастары».

14 августа в Костанайской области стартовала программа «Костанай жастары», благодаря которой молодые жители региона могут оформить ипотеку на выгодных условиях. За неделю принято уже более трехсот заявок. Причем городская молодежь более активна, чем сельская. Наименьшее количество подано в Наурзумском, Джангельдинском и Сарыкольском районах.

«Где вы будете покупать жилье, там нужно и работать и быть прописанным. Наиболее частый на сегодняшний день вопрос, потому что многие жители обращаются с тем, чтобы переехать, например, из села в город, либо наоборот из города в регион. Но программа еще раз говорю, ориентирована на то, чтобы поддержать молодых специалистов, которые приезжают работать в регионы», — говорит заместитель руководителя управления общественного развития акимата Костанайской области Абылай-Хан Какенов.

Помимо прописки претенденты должны иметь и стаж на последнем рабочем месте не менее шести месяцев, подтвержденный справкой о пенсионных отчислениях. Представитель управления общественного развития рассказал что делать тем, у кого работодатель таких взносов не делает.

«Подтверждение доходов от военизированных структур и правоохранительных органов, поскольку они не отчисляют пенсионные накопления, здесь берется выписка из отдела кадров, справка о доходах, подтвержденная гербовой печатью госоргана», — уточнил заместитель руководителя общественного развития.

Заявки от претендентов принимают специальные конкурсные комиссии, которые будут работать на базе акиматов городов и районов до первого сентября.

«Будет составлено два списка — это основной и резервный. Для чего это делается, для того чтобы когда после прохождения квалификации в Отбасы банке, если у нас будут освобождаться места, либо финансовые средства, я напомню что у нас максимальная сумма займа является 15 миллионов тенге, но жилье может приобретаться и за 2 и за 3, и за 8 и за 9,10 миллионов, поэтому в случае высвобождения средств, они будут перераспределяться», — говорит Какенов.

Комиссия будет работать до полного освоения средств. Поэтому вероятность оформить кредит по региональной программе есть как у тех, кто находится в основном списке, так и у тех, кто в резервном. В этом году на программу «Костанай жастары» выделено 2 миллиарда 100 миллионов тенге.

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