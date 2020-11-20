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Уже более 60. Информация об эпидситуации по коронавирусу в Костанайской области

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

19 ноября в Костанайской области зарегистрировано 63 случая COVID-19.
Заболевшие: 27 жителей г. Костанай, 12 – Аулиекольского района, 8 – Карабалыкского района, 7 – Денисовского района, 6 – г.Рудный, 1 – г.Лисаковск, 1 – Костанайского района, 1- района Б.Майлина.

47 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 – с профилактической целью (завозные случаи), 2 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией).

Из числа инфицированных 47 с симптомами заболевания, 16 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 19 ноября зарегистрировано 4553 случая COVID-19, выписано с выздоровлением 3469 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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