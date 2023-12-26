Уже больше недели в Костанае не работают льготные транспортные карты Казпочты

Пенсионеры и школьники не могут ими оплатить проезд в автобусах. Все дело в том, что произошел технический сбой, устранить который пока не удается.

Нина Белобородова с 13 декабря не может расплатиться за проезд в автобусе транспортной карточкой от Казпочты. Пенсионерка говорит, что деньги на карте есть, но при этом оплата не проходит. Женщине приходится часто ездить на автобусе, поэтому сейчас она вынуждена платить наличными, то есть 170 тенге. А это сильно бьет по карману. В Казпочте ей обещали, что в течение нескольких дней работа наладится, но этого не произошло.

Как можно издеваться над пенсионерами? Разве так можно? И акимат знает, и почта знает. Эти карточки постоянно во время поездок постоянно зависали. Постоянно говорили: «идите разблокируйте». Просто издевательство», — возмущается пенсионерка Нина Белобородова.

В Казпочте пояснили, что сейчас произошел технический сбой, устранить его пока не удается. Поэтому оплатить этими картами проезд нельзя. Но, если на них остались деньги, их можно либо снять, либо оплатить покупку в магазине или аптеке.

«Призываю данных граждан, которые обслуживаются, это наши пенсионеры, и клиенты, у которых детский карты, обращаться в наше отделение связи, если имеется блок. В части проверки баланса, данный баланс можно использовать при любых других покупках, или снятия через банкомат. Данные карты можно использовать или закрыть их», — говорит заместитель директора КФ АО «Казпочта» Кайрат Сагадиев.

В Казпочте также отмечают, что пенсионерам и школьникам лучше всего открыть карточки в ТОО «Алемпэй». Однако, новая карта обойдется в 500 тенге. Всего в казпочте было открыто 2000 льготных карт, с момента технического сбоя 600 уже были закрыты.

«Если вы являетесь обладателем льготного проезда, вы пенсионер или ребенок, вы можете пользоваться этими льготами, пользуясь нашими картами», — говорит заместитель директора КФ ТОО «ALEMPAY» Роман Глазков.

Чтобы приобрести новую карту Алемпэй, необходимо обратиться по адресу ул.Аль-Фараби 65, офис 303А с 9:00 до 18:00.

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