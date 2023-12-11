Уже известно, как 12 декабря будут учиться школьники первой смены

Сообщение распространяют районные и городские отделы образования акимата Костанайской области.

Температура воздуха -30/34 гр., Учащиеся 1 и 2 смены с 0-11 класс школ Аулиекольского района, 12.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -32-34гр., Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 12.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 30 гр., Учащиеся 1смены с 0 -11 класс школ района Беимбета Майлина 12.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения. Всего 3272 человека.

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