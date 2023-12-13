Уже легче. Прогноз на 14 декабря в Костанае и области

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Погода по Костанайской области, по данным костанайских синоптиков, ожидается без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 25-30, на юге области 16-21 мороза, днем 19-24, на юге области 10-15 мороза.
В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 26-28, днем 20-22 мороза.
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