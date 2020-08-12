Уже меньше 30. В Костанайской области выявили случаи заражения коронавирусной инфекцией

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В разрезе городов и районов: г.Костанай-10, г. Лисаковск-8, г.Рудный -5. Также коронавирусная инфекция выявлена у жителей двух регионов области – это Аулиекольский район-5, Федоровский район-1.
Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость. Результат ПЦР исследования показал положительный результат.
Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 11 августа 2020 года с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 6 человек.
По состоянию на 11.08.2020 года в регионе выявлено 3141 человека с инфекцией COVID-19, выздоровело 2610.
COVID-2019 в Казахстане
100855 - зарегистрированно
74677 - выздоровевших
1269 - летальных случаев
3141 - в Костанайской области