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Уже меньше 30. В Костанайской области выявили случаи заражения коронавирусной инфекцией

фото из открытых источников

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В разрезе городов и районов: г.Костанай-10, г. Лисаковск-8, г.Рудный -5. Также коронавирусная инфекция выявлена у жителей двух регионов области – это Аулиекольский район-5, Федоровский район-1.

Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость. Результат ПЦР исследования показал положительный результат.

Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 11 августа 2020 года с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 6 человек.

По состоянию на 11.08.2020 года в регионе выявлено 3141 человека с инфекцией COVID-19, выздоровело 2610.

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COVID-2019 в Казахстане

100855 - зарегистрированно

74677 - выздоровевших

1269 - летальных случаев

3141 - в Костанайской области

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