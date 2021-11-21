Уже на пороге: в конце осени удача постучится в двери трех знаков зодиака

Конец осени сложится весьма неплохо для всех знаков зодиака. Но кому-то будет везти особенно. Рожденных под некоторыми зодиакальными созвездиями в этот период судьба определила в любимчики. К кому же удача постучится в двери уже в конце этого месяца? Ищите себя в списке везунчиков!

Дева

Благосклонность судьбы в полной мере ощутят Раки в конце этой осени. Расположение звезд будет нести в себе не только удачу, но и надежную защиту представителей этого знака. Личная жизнь одиноких Раков изменится в лучшую сторону. Семейным же Ракам уготована теплота и гармония в отношениях. Неплохо бы начинать строить долгосрочные планы. Серьезные изменения произойдут и в карьере при условии, что темпы работы и упорство будут на прежнем уровне. Это не останется незамеченным и будет вознаграждено по достоинству.

Весь текущий месяц судьба не особо баловала Дев своим вниманием. Все изменится к концу месяца – удача точно постучится к ним. Пожалуй, самые важные события должны произойти в личной жизни Дев. Давно ищущие вторую половинку встретят свою судьбу совсем скоро, имеющие длительные отношения – переведут их на новый уровень, а связанные узами брака – растворятся в любви и семейном счастье как никогда раньше. Конец осени для Дев пройдет под знаком любви и романтики. Не это ли самая желанная благосклонность судьбы?!

Козерог

Истинными любимчиками и везунчиками в конце осени можно назвать Козерогов. Буквально с середины и до конца месяца удача будет сопутствовать представителям этого знака везде и во всем. За какие бы дела ни взялись Козероги – все получится, что бы ни захотели осуществить – сложится наилучшим образом. Но, пожалуй, главным подарком судьбы окажется то, что Козероги смогут разрешить давно тянущиеся и волнующие их проблемы, связанные с личной жизнью. Всё встанет на свои места, не сомневайтесь!