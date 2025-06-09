Сегодня в Костанае в городском акимате обсудили работу, которую проводят в ходе выявления предпринимателей — нарушителей.

По мнению главы города Марата Жундубаева, у всех объектов бизнеса должны соответствовать правилам благоустройства.

«Входная группа должна, во-первых иметь эстетическую вывеску, во-вторых хорошие входные группы, понятно, там подъёмники для маломобильных групп и подсветку. Вот этим всем требованиям у нас 50%, это мы так посчитали, что половина не соответствует. Поэтом, когда они приходили к вам, реконструировали магазины, строили на первых этажах. тогда они брали разрешения и подписывались. Поэтом будем привлекать к ответственности тех бизнесменов, тех предпринимателей, которые нарушают. Во-первых портят городской вид. Далеко ходить не надо. Сейчас называли Назарбаева микрорайоны «Алтын Арман» — это новые микрорайоны, новые районы, которые уже не соответствуют. Я понимаю, когда у нас в центре города , на КСК старые дома, магазины 90-х, понятно, как-то можно объяснить, а как можно объяснить новые микрорайоны, это какой уважение даже самим к себе предпринимателям. Вот там надо работу проводить жёстче», — отметил глава Костаная Марат Жундубаев.

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