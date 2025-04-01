Аким Костаная Марат Жундубаев затронул вопрос мошенничества в Костанае. Глава города возмущён повторяющимися фактами и растущими суммами.

«С января текущего года по март 210 интернет-мошенничеств. Сумма 675 млн тенге за три месяца. Мошенническая схема одна и та же — звонки, фотографии родственников, руководителей и т.д. Эту работу надо проводить. Возьмите на работу вместе с полицией. Деньги выделяем в этом направлении. Это сейчас самая злободневная проблема, которая существует в городе. Страдают люди. Большие суммы уходят. Обманывают всевозможными звонками. Уже невозможно говорить. Мы говорим, говорим…675 млн тенге за три месяца. У нас получается что — в прошлом году миллиард был. За три месяца уже 700 миллионов тенге», — возмутился глава города.

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