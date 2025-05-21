Новый вид нарушения фиксируется на казахстанских трассах с 4 декабря 2024 года.

В Правилах дорожного движения Казахстана определено, что средняя скорость движения транспортного средства — скорость, определяемая путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено.

В ПДД также определено, что превышение максимальной скорости движения транспортного средства определяется путем фиксации или вычисления средней скорости движения транспортного средства сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме.

За превышение средней скорости новый вид ответственности не вводили. Действующая 592-я статья Кодекса об административных правонарушениях уже предусматривает наказание в виде штрафа в размере:

от 10 до 20 километров в час — 5 МРП (18 460 тенге);

от 20 до 40 километров в час — 10 МРП (36 920 тенге);

на 40 и более километров в час — 20 МРП (73 840 тенге);

за повторное превышение в течение года — 30 МРП (110 760 тенге);

на 60 и более километров в час — 40 МРП (147 680 тенге).

На каких дорогах следят за средней скоростью автомобилей?

В апреле 2025 сообщалось, что контроль средней скорости автомобилей введен на этих трассах:

Астана — Щучинск (ограничение 140 километров в час); Астана — Павлодар (ограничение 140 километров в час); Шымкент — Кызылорда (ограничение 110 километров в час); Шымкент — Тараз (ограничение 110 километров в час); Павлодар — Семей — Калбатау (ограничение 100-110 километров в час); Уральск — граница России (Саратов) (ограничение 100 километров в час); Павлодар — граница России (Омск) (ограничение 100-110 километров в час).

Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев сообщил, что на трассах с контролем средней скорости уже выявили около 15 тысяч случаев превышения.

На трассе Астана — Щучинск, длиной 239 километров, путь занимает около 2,5 часа. По дороге установлены камеры с интервалом в 50-70 километров. Они фиксируют, за сколько времени водитель проезжает каждый участок.

Если где-то сильно разогнаться, а потом притормозить перед последней камерой — это не поможет. Система все равно зафиксирует превышение на отдельных отрезках.