В Правилах дорожного движения Казахстана определено, что средняя скорость движения транспортного средства — скорость, определяемая путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено.
В ПДД также определено, что превышение максимальной скорости движения транспортного средства определяется путем фиксации или вычисления средней скорости движения транспортного средства сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме.
За превышение средней скорости новый вид ответственности не вводили. Действующая 592-я статья Кодекса об административных правонарушениях уже предусматривает наказание в виде штрафа в размере:
- от 10 до 20 километров в час — 5 МРП (18 460 тенге);
- от 20 до 40 километров в час — 10 МРП (36 920 тенге);
- на 40 и более километров в час — 20 МРП (73 840 тенге);
- за повторное превышение в течение года — 30 МРП (110 760 тенге);
- на 60 и более километров в час — 40 МРП (147 680 тенге).
На каких дорогах следят за средней скоростью автомобилей?
В апреле 2025 сообщалось, что контроль средней скорости автомобилей введен на этих трассах:
- Астана — Щучинск (ограничение 140 километров в час);
- Астана — Павлодар (ограничение 140 километров в час);
- Шымкент — Кызылорда (ограничение 110 километров в час);
- Шымкент — Тараз (ограничение 110 километров в час);
- Павлодар — Семей — Калбатау (ограничение 100-110 километров в час);
- Уральск — граница России (Саратов) (ограничение 100 километров в час);
- Павлодар — граница России (Омск) (ограничение 100-110 километров в час).
Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев сообщил, что на трассах с контролем средней скорости уже выявили около 15 тысяч случаев превышения.
На трассе Астана — Щучинск, длиной 239 километров, путь занимает около 2,5 часа. По дороге установлены камеры с интервалом в 50-70 километров. Они фиксируют, за сколько времени водитель проезжает каждый участок.
Если где-то сильно разогнаться, а потом притормозить перед последней камерой — это не поможет. Система все равно зафиксирует превышение на отдельных отрезках.