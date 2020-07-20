Уже почти миллиону казахстанцев назначена единовременная выплата

По состоянию на 14.00 часов 20 июля принято 1 млн 133 тыс. уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социально страхования.

Заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов. Из 1 млн 133 тыс. заявлений:

— 697,25 тыс. человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате;

— 291,6 тыс. человек подали заявление через портал Egov.kz и telegram-боты;

— 63,5 тыс. человек – через портал 42500.enbek.kz;

— 80,85 тыс. человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

В разрезе категорий граждан:

— 697,25 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате);

— 25,6 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников;

— 410,3 тыс. заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера).

Выплата из ГФСС назначена 961,3 тыс. человек.

Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года.

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