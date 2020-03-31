Уже сегодня автобусы в Костанае не будут ездить после 20:00

Уже с сегодняшнего дня, 31 марта, общественный транспорт перестанет курсировать по городу после 20:00, а интервал движения увеличится, передает alau.kz

В отделе ЖКХ пояснили, что из-за введения режима ЧП в стране количество людей, который пользуются общественным транспортом уменьшилось. Поэтому костанайские перевозчики обратились к властям, с просьбой разрешить им уменьшить количество автобусов выводимых на маршруты. Многие перевозчики уже сократили количество техники в два раза, поэтому интервал движения увеличился.

«Интервал движения между автобусами увеличится до 15 минут. Кроме этого, на сегодняшний день с 31 числа у нас введено ограничение движения общественного транспорта по времени. Получается автобусы будут ходить до 20:00 часов. С конечных автобусных остановок они будут выходить в 19:00 и к 20:00 они будут прибывать», — рассказал заведующий сектора отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата г.Костанай Нуралы Есергепов.

Что касается дачных автобусов то пока неизвестно, когда они возобновят работу.

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