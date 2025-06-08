USD 510.19 EUR 582.79 RUB 6.46

Уже в июне. О засухе предупредили синоптики

— Сегодня, 11:07
Изображение для новости: Уже в июне. О засухе предупредили синоптики

pixabay.com

Специалисты РГП «Казгидромет» опубликовали уточнения по прогнозу засухи на июнь 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Жителей нескольких районов предупредили об умеренно засушливых условиях:

  • Костанайская область – в Амангельдинском, Джангельдинском районах;
  • Актюбинская область – в Шалкарском, Иргизском и Уилском районах;
  • Атырауская область – в Курмангазинском и Махамбетском районах, а также в окрестностях Атырау и Кульсары;
  • Карагандинская область – в Актогайском, Каркаралинском и Шетском районах;
  • область Улытау – в Улытауском и Жанааркинском районах;
  • область Абай – в Аягозском районе;
  • Алматинская область – в Балхашском и Жамбылском районах;
  • область Жетысу – частично в Алакольском районе;
  • Жамбылская область – в Мойынкумском, Кордайском, Т. Рыскуловском, Меркенском, Сарысуском и Таласском районах;
  • Туркестанская область – в Сузакском, Казыгуртском, Отырарском, Толебийском, Шардаринском, Сарыагашском,
  • Жетысайском и Тюлькубасском районах и в Шымкенте;
  • Кызылординская область – в Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах и в Кызылорде, также частично в Аральском районе.

«Вместе с тем июньские дожди на фоне накопленных в мае осадков создадут умеренно влажные условия в отдельных регионах севера», – пояснили синоптики.

Умерено влажные условия ожидаются:

  • Северо-Казахстанская область – в Жамбылском, Тимирязевском, Шалакынском, Есильском районах и в районе Г.Мусрепова;
  • Костанайсая область – в Узункольском, Карабалыкском и Мендыгаринском районах;
  • Акмолинская область – в Егиндыкольском районе.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.