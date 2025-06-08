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Специалисты РГП «Казгидромет» опубликовали уточнения по прогнозу засухи на июнь 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Жителей нескольких районов предупредили об умеренно засушливых условиях:
- Костанайская область – в Амангельдинском, Джангельдинском районах;
- Актюбинская область – в Шалкарском, Иргизском и Уилском районах;
- Атырауская область – в Курмангазинском и Махамбетском районах, а также в окрестностях Атырау и Кульсары;
- Карагандинская область – в Актогайском, Каркаралинском и Шетском районах;
- область Улытау – в Улытауском и Жанааркинском районах;
- область Абай – в Аягозском районе;
- Алматинская область – в Балхашском и Жамбылском районах;
- область Жетысу – частично в Алакольском районе;
- Жамбылская область – в Мойынкумском, Кордайском, Т. Рыскуловском, Меркенском, Сарысуском и Таласском районах;
- Туркестанская область – в Сузакском, Казыгуртском, Отырарском, Толебийском, Шардаринском, Сарыагашском,
- Жетысайском и Тюлькубасском районах и в Шымкенте;
- Кызылординская область – в Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах и в Кызылорде, также частично в Аральском районе.
«Вместе с тем июньские дожди на фоне накопленных в мае осадков создадут умеренно влажные условия в отдельных регионах севера», – пояснили синоптики.
Умерено влажные условия ожидаются:
- Северо-Казахстанская область – в Жамбылском, Тимирязевском, Шалакынском, Есильском районах и в районе Г.Мусрепова;
- Костанайсая область – в Узункольском, Карабалыкском и Мендыгаринском районах;
- Акмолинская область – в Егиндыкольском районе.
На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.
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