Уже за 40. Оперштаб обновил данные по заболевшим COVID-19

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
27 июня 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 42 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,25%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 22, г.Рудный — 8, Аулиекольский район – 3, Карабалыкский район – 3, по 2 случая в г.Житикаре, Сарыкольском районе, по 1 случаю в Жангельдинском и Узункольском районах.
36 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 35 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 27 июня 2021г. зарегистрировано 16691 случай COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 16121 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области