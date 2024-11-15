Ужесточат контроль за освидетельствованием водителей в РК





Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова поручила организовать масштабную проверку региональных наркологических центров после жалоб на нарушения при медицинском освидетельствовании водителей. Об этом сообщили в Минздраве 24 мая 2026 года, сообщает zakon.kz

Во время совещания были рассмотрены обращения граждан, депутатские запросы, а также случаи несоблюдения установленных процедур при проверке на алкогольное опьянение. Проверкой займётся Комитет медицинского и фармацевтического контроля. Специалисты оценят, насколько центры соблюдают действующие стандарты и порядок проведения освидетельствования.

В Минздраве отметили, что при выявлении нарушений материалы будут направляться в правоохранительные органы.

Кроме того, ведомство планирует внести изменения в приказ, регулирующий процедуру медосвидетельствования. По информации министерства, обновлённые нормы должны сделать процесс более прозрачным, защитить права граждан и снизить количество спорных ситуаций.

Вопрос находится на особом контроле Минздрава.

