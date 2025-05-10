В Алматы ужесточат требования к автотранспорту. Об этом LS сообщили в управлении экологии и окружающей среды.

По информации ведомства, на стадии разработки находятся Правила охраны атмосферного воздуха. Они позволят регулировать как стационарные, так и передвижные источники СО2 и др.

В документе предусмотрено создание зон с низким уровнем выбросов. Также будут ужесточены экологические требования к автотранспорту и предприятиям.

В частных домах и малом бизнесе будет ограничено использование твердого топлива. Это шашлычные заведения, печи и т.д. Будут приняты и другие меры.

В управлении уточнили, что правила разрабатываются, поэтому пока нет утвержденных инициатив. Сам проект будет вынесен на общественные слушания, его также должен еще утвердить маслихат.

Ожидается, что новые меры постепенно снизят уровень загрязнения мегаполиса.

Вместе с тем за последние годы уровень загрязнения воздуха в Алматы стабилизировался, но все еще остается высоким, по данным «Казгидромета» за 2024 год. В IV квартале прошлого года данный показатель был «очень высоким».

В связи с этим в прошлом году по заказу управления был разработан «Сводный том предельно допустимых выбросов в Алматы».

Как оказалось, на сегодня основным фактором ухудшения атмосферы является автотранспорт – 60% от общего объема валового выброса загрязняющих веществ в воздух (189 тыс. тонн).

В мегаполисе зарегистрировано более 650 тыс. машин, каждый день въезжают еще 400 тыс.

Также 27,5% от 189 тыс. тонн приходится на ТЭЦ и промышленные предприятия, 11% – печное отопление индивидуальных жилых домов и бани в частном секторе, 0,74% – стационарные источники МСБ и шашлычные, 0,76% – объекты строительства.

В целом для улучшения состояния воздуха в мегаполисе предпринимается ряд мер. В том числе на въездах в город установлены 19 стационарных и четыре передвижных экопоста. Они мониторят выбросы в атмосферу от авто. В 2024 году были проведены замеры почти 205 тыс. АТС, составлены 31,7 тыс. административных протоколов.

В результате количество транспортных средств, у которых выявляют нарушения установленных норм, уменьшилось с 20% в 2020 году до 17% в 2024-м.

В этом году на замеры выхлопных газов выделено 320 млн тенге.

Помимо этого, в мегаполисе будут и дальше развивать сеть электрозарядных станций. В 2024 году в Алматы было 7,3 тыс. электрокаров и 300 станций. Дополнительно определены 311 земельных участков для размещения подобных установок и привлечены семь частных инвесторов.

В этом году планируется вдвое увеличить число зарядных станций – до 611 единиц.

Также с 2024 года в городе введен запрет на закупку дизельных авто, закуплены 770 газовых, 115 электробусов и 112 троллейбусов. В этом году дополнительно приобретут 600 автобусов на голубом товливе и 200 электробусов. В результате доля экологичного общественного транспорта вырастет до 70%.

Помимо этого, ведутся работы по модернизации ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 с переводом их на природный газ. На первой теплоэлектроцентрали запуск новой котельной запланирован на 2026 год.

В частном секторе уровень газификации на сегодня составляет 99,4%, оставшиеся 126 домов социально уязвимых слоев населения планируется перевести на голубое топливо в этом году за счет спонсорских средств.

Продолжится посадка зеленых насаждений – 1,3 млн до 2030 года, 320 тыс. – в этом году. В текущем году на посадку деревьев в Алматы выделено 3,3 млрд тенге.

Продолжится их содержание и защита по новым правилам.

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