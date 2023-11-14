Ужесточат требования к переводам средств на карту

Ужесточить требования к переводам средств на карту планируют для банков и МФО. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на постановления правления Нацбанка.

Согласно постановлению правления Нацбанка РК от 23 октября 2023 года № 84 «О внесении изменения и дополнений в постановление правления Нацбанка РК от 31 августа 2016 года «Об утверждении Правил выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан» и «Об утверждении Правил оказания банками, филиалами банков-нерезидентов РК и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг» (не введено в действие):

— эмитент до оказания платежных услуг по переводу денег с использованием платежной карточки в пользу третьего лица в порядке и способом, предусмотренными договором между ним и держателем платежной карточки, уведомляет его о:

1) возможных рисках, связанных с мошенническими действиями третьих лиц;

2) рисках, связанных с осуществлением перевода денег под влиянием (по просьбе) третьих лиц, в том числе представляющихся работниками государственных, правоохранительных органов или банков;

3) возможности отмены операции и возврата денег по инициативе (по решению) получателя денег либо решению суда.

«Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, при осуществлении выдачи клиентам микрокредитов на платежные карточки, обеспечивают использование отдельной спецкорпоративной платежной карточки, выпущенной и предназначенной для осуществления переводов суммы микрокредита в пользу заемщика», — говорится в постановлении правления Нацбанка.

Постановление планируется ввести в действие с 1 января 2024 года.

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