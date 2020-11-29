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Жёсткий карантин продлили — главный санврач Костанайской области

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О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 54 от 5.11.2020 года.

 В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее — COVID-19) среди населения Костанайской области в соответствии со  статьей 9, 36, 102, 104 и 107 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 130 «Об утверждении Перечня инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин» и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий, с постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 57 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан», от 23 октября 2020 года № 58 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» и в связи с продолжающейся регистрацией большого числа случаев COVID-19 ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 54 от 5 ноября 2020 года «Об ужесточении ограничительных карантинных мер» внести следующие изменения и дополнения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 09 ноября 2020 года и действует до 00:00 часов 07 декабря 2020 года».

  1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный Государственный санитарный врач Костанайской области                                                          

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