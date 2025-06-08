В Казахстане ужесточаются меры контроля за мобильными переводами и финансами граждан. Вслед за расширением мониторинга безналичных операций власти планируют ввести контроль за балансом мобильных телефонов, который, как выяснилось, использовался для обхода налогового и финансового надзора. Операторы связи уже давно позволяют переводить деньги с баланса на банковские карты или использовать его как полноценный расчетный инструмент — и это создало серую зону для различных схем.

Digital Business обсудил готовящиеся нововведения с экспертом по налоговой безопасности Дмитрием Казанцевым. Он рассказал, как работали эти схемы, почему ими заинтересовалось государство и какие сигналы будут запускать автоматические проверки.

Баланс на мобильном телефоне

Дмитрий напомнил, что операторы сотовой связи уже давно позволяют выводить деньги с баланса на карту:

—Например, у Beeline баланс телефона привязан к специальной карте. Действительно, раньше бывало, что за какие-то бонусы, рахметы, кэшбэки и тому подобное деньги зачислялись напрямую на баланс телефона, что могло ускользнуть от контроля.

Почему это минус для государства? Во-первых, оно этого не видит, ведь это не банк, он не подотчетен. И, по сути, баланс телефона нельзя было арестовать как расчетный счет. Например, судебные исполнители или налоговая могут арестовать карточки, но баланс телефона — нет. Поэтому многие пользовались этой лазейкой. Спустя годы, видимо, решили заняться этим вопросом.

Ежедневный мониторинг счетов

Наш собеседник уверен, что идея внедрения ежедневного мониторинга счетов — это следствие нежизнеспособности ранних инициатив:

— Закон о 100 поступлениях от разных лиц за 3 месяца уже морально устарел. Эту тему обсуждают лет пять. Мы же понимаем, что в предпринимательской деятельности и при больших суммах нет такого, чтобы поступления были от 100 разных людей. Поэтому глупо было ожидать, что государство ограничится только этим законом.

А вот для чего нужен ежедневный мониторинг одинаковых поступлений, по мнению нашего собеседника:

-Да, может быть всего три перевода по 500 тысяч тенге — это немного. А если умножить на месяцы и годы, сумма выходит значительная. Я думаю, на примере блогеров, чьи выписки за три года были проанализированы, выявили частые кейсы и на основании этого решили провести реформу, чтобы финмониторинг получал такие данные. Контроль здесь не только за отмыванием денег, но и за сокрытием доходов, — пояснил Дмитрий Казанцев.

Новая механика контроля мобильных переводов

Одна транзакция не дает государственным органам реальной картины происходящего, поэтому отслеживать перемещение средств начнут в хронологическом порядке. По мнению нашего собеседника, работать это будет так:

— Речь идет о совокупности действий. Одна транзакция не дает полной картины, но совокупность может многое показать. Например: сначала деньги поступают, в тот же день снимаются наличными и исчезают. Если такое повторяется несколько раз в месяц, возникает подозрение, что человек получает деньги с целью обналичить их. А зачем обналичивают? Тут уже могут быть вопросы: взятки, вывод капитала, сокрытие доходов. У человека может не быть ИП, но он закупает товары за наличку.

Именно такие совокупности транзакций будут сигнализировать банку. Система настроит определенные параметры, при которых автоматически будет формироваться сигнал для финмониторинга. Это уже не будет просто ручная проверка.

Схемы контроля не раскроют

Дмитрий уверен, что АФМ попытается все рычаги оставить за кадром — и вот почему:

— Комбинаций может быть много. И, скорее всего, их не опубликуют. Если сделать эти схемы публичными, злоумышленники начнут под них подстраиваться, чтобы избежать сигналов. Я очень сомневаюсь, что их раскроют.

Как проверяют переводы родственникам

Уже давно муссируется тема о том, что переводы родственникам и близким налоговые органы не интересуют. А как это проверяют?

— Когда мы с блогерами отстаивали позицию, что переводы между членами семьи — мама, папа, брат, сестра, дети — не являются доходом, это можно было доказать. Но все равно нужно понимать: даже если родственники перечисляют друг другу деньги, это видно в системах: через eGov, через другие базы. Родственные связи, особенно в первом круге, определяются легко. Поэтому финмониторинг, возможно, не заинтересуется мелкими переводами, но если, к примеру, мама переведет 100 миллионов тенге, тогда возникнет вопрос: откуда у мамы эти деньги? И это уже будет проверяться, особенно если вы заявите, что это подарок от мамы. Если у мамы ИП и официальный доход — вопросов не будет. Но если у нее ничего нет, вопросы появятся.

Когда казахстанцы перестанут «уходить в нал» и бояться

Света в конце тоннеля наш собеседник пока не видит. Вместе мы даже попытались предположить, какой была бы идеальная схема контроля: чтобы казахстанцы были спокойны, налоговая — получала налоги, БВУ — прозрачно видели все операции, а проверяющие органы — выполняли свою работу.

— Как обезопасить себя на ближайшие 3–5 лет? Пока никак. У нас до сих пор начинается паника при разговорах о контроле поступлений на карты. Это происходит 2 раза в год последние 3–5 лет. Это говорит о нашей финансовой безграмотности. Многие до сих пор, услышав о проверках, хотят «уйти в нал», не понимая, что это временное решение. Но когда начнешь тратить этот нал, он всплывет — и за него все равно придется ответить.

Чтобы это работало, нужно масштабное разъяснение — от банков, от государства. Президент в прошлом году говорил о необходимости повышения финансовой грамотности. Все должны этим заниматься. Мы, например, запустили проект The Game, где люди играли бесплатно и обучались отличать мошенников, понимать, как работают финансы. Банки тоже должны этим заняться, а не просто заявлять, что это важно.

В целом, нужно вырастить поколение финансово грамотных граждан. Нам всем нужно понять: все уже под контролем. Это не что-то новое — это происходит уже несколько лет. Просто сейчас подготовили законодательную базу и начали говорить об этом вслух. Бежать некуда. Простым людям нужно понять одно: получаешь доход — плати налоги. Есть ИП, будет самозанятость. Если не сделать этого, потом заплатишь больше, — подытожил Дмитрий Казанцев.

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