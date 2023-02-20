Ужесточение правил грузоперевозок вводится в Казахстане

С сегодняшнего дня в Казахстане начали действовать новые Правила допуска перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов и Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок, передаёт «Хабар 24».

Перечисленные нововведения распространяются на отечественных и иностранных перевозчиков. В частности, поправки устанавливают сроки действия карточек допуска на автотранспортные средства. Павел Телицын грузоперевозками занимается почти 30 лет. В основном, товар доставляет в страны Евросоюза. Он один из членов рабочей группы, которая разрабатывала новые требования. В течение года вместе с экспертами проводили анализ. Говорит, мера по ужесточению правил перевозок стала вынужденной из-за спекуляций с перепродажей разрешений.

«Где резко возрос спрос, значит где-то появился дефицит. Резко возросли транспортные компании, которые не перевозят ничего, а просто открывают для получения дозвола, продажи его и извлечения какой-то прибыли. Эта прибыль резко увеличилась в последнее время, за последние три года. И у нас возник дисбаланс во всей отрасли. Я только вам пример приведу, что за 2021-2022 год у нас новых компаний открылась более 1000. Мы обогнали всю Европу, отдельно и Америку по открытиям новых компаний. Естественно это не нормально, ажиотажный спрос, намного больше перепродавцов дозволов», — говорит грузоперевозчик Павел Телицын.

Получить такой «дозвол» водители фур могли онлайн, предоставив минимальный пакет документов и заплатив — 1 МРП. Это около 3,5 тысяч тенге. Спекулянты же, выкупая все разрешения из системы, перепродавали их порой за полмиллиона. К примеру, 150 тысяч квот, рассчитанных на год, закончились за несколько месяцев. Добросовестные перевозчики самостоятельно получить их не успели, поэтому были вынуждены обращаться к перекупщиков.

«При выдаче иностранных разрешений писали сразу госномера. К сожалению, это недобросовестные перевозчики стирали номера. Установлены этапы получения допуска и карточки допуска на автотранспортные средства. установлены дополнительные требования, к примеру карточки на тахографы должны быть получены в республике Казахстан. Количество водителей должно соответствовать количеству авто. Документы увеличились до 12. В целом, эти документы, которые реально осуществляют международные перевозки, для них это нагрузки не будут. Так как эти документы находятся при постоянном использовании в данной деятельности», — отметил руководитель Управления комитета транспорта МИИР РК Жасулан Маралбаев.

Всего Казахстан на международные автогрузоперевозки заключил соглашения с 42-мя странами. Стороны выдают равное количество разрешений. Недобросовестные логистические компании будут заносить в «чёрный список».

Наказания будут применяться в первую очередь административная ответственность. То есть в кодексе административных правонарушений предусмотрена ответственность за передачу третьим лицам бланков. Кроме того, есть система распределения бланков. Определённый период, нарушивший требования будет исключён из системы. То есть определённый период они не могут получить бланки. Когда система исключает, он не может подать заявку», — сообщил исполнительный директор по вопросам автотранспорта и автодорог союза транспортников Казахстана Kazlogistics Талгат Есенгельдин.

Новые поправки, считают эксперты, защитят отечественных перевозчиков и от давления конкурентов из других стран. В правилах дополнительно прописано, что иностранных компании, которые временно ввезли свой транспорт на территорию Казахстана на допуск к международным перевозкам рассчитывать не могут.

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