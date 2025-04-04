В Казахстане были ужесточены наказания за некоторые нарушения правил дорожного движения. Об этом на брифинге сообщил председатель Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев, передает Tengri Auto.

В Казахстане вводятся более строгие меры наказания для водителей, превышающих скорость на 60 километров в час и более. Согласно новым правилам, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 40 МРП.

«За выезд на полосу встречного движения предусмотрено лишение водительских прав на 6 месяцев, а если эти действия привели к дорожно-транспортному происшествию, то предусмотрен штраф в размере 20 МРП или лишение водительских прав на 6 месяцев. Теперь если выезд на встречную полосу приведет к дорожно-транспортному происшествию, то за это водители будут лишены прав на 9 месяцев», — сообщил Султанбаев.

С 13 марта в Казахстане вводится новый штраф в размере 10 МРП за высовывание из кабины автомобиля во время его движения. Это правило касается как водителей, так и пассажиров, нарушающих данное требование.

«Наряду с этим усилена ответственность за непредоставление преимущества в движении транспорту оперативных и специальных служб (статья 598), где был увеличен штраф с 7 до 20 МРП, а при повторности – с 15 до 40 МРП», — сообщил Султанбаев.

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