Ужесточить требования к качеству интернета предлагают в Казахстане

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В ходе заседания сената депутат Галиаскар Сарыбаев, озвучивая депзапрос, обратил внимание на ряд проблем в сфере цифровизации Казахстана.
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Ужесточить требования к качеству интернета в Казахстане и увеличить штрафы со стороны регулятора, заявил депутат сената Галиаскар Сарыбаев.
«Просим дать предложения в действующее законодательство по ужесточению требований к качеству интернета и увеличению суммы штрафов со стороны регулятора», — следует из депутатского запроса Сарыбаева правительству Казахстана, озвученного на пленарном заседании сената, передает kaztag.kz
Построить крупные цифровые хабы и улучшить подготовку IТ-кадров высокого уровня, также предложил сенатор.
«Дата-центры и серверы не соответствуют международному стандарту или отсутствуют вовсе. Интегрированные платформы дистанционного обучения LMS, ERP в сферах образования и науки, здравоохранения, социальной сферы, экономики, не полностью функциональны», — обосновал сенатор.
«В Казахстане постоянно подключены к интернету 15 человек из 100, в то время как в селах только восемь человек из 100», – добавил Сарыбаев.