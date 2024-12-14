Сегодня в селе Московское Костанайского района состоялось торжественное открытие нового фельдшерско-акушерского пункта. В мероприятии принял участие аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Как отметил глава региона, развитие системы здравоохранения является важным направлением государственной политики. Президент страны уделяет особое внимание улучшению медицинской инфраструктуры, особенно в сельских населенных пунктах.

“Наша основная задача – обеспечить каждое село качественной медицинской инфраструктурой. Для этого реализуется национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения», в рамках которого в Костанайской области будет построено 25 объектов. Сегодня мы открываем сразу 15 из них,” – подчеркнул Кумар Аксакалов.

В рамках этого проекта в регионе уже введены в эксплуатацию 6 объектов здравоохранения, а до конца года планируется открыть еще четыре. Всего на строительство 19 объектов выделено порядка 4 млрд тенге.

Впервые в сельских врачебных амбулаториях предусмотрены кабинеты реабилитации, где пациенты могут проходить третий этап восстановления без поездки в районные больницы. Медпункты оснащены современным оборудованием — это УЗИ, лабораторные приборы, ЭКГ, Холтер и СМАД. Эти меры позволят обеспечить доступной медицинской помощью порядка 20 тысяч жителей сельской местности.

Во время церемонии был организован телемост, в рамках которого также состоялись открытия ФАПов в Аркалыке, а также в Аулиекольском, Наурзумском, Камыстинском, Карабалыкском районах и районе им. Б. Майлина.

Кумар Аксакалов также отметил, что для повышения качества медицинского обслуживания продолжается работа по привлечению квалифицированных специалистов в сельскую местность. Только в этом году в села области прибыло более 100 медицинских работников, что на 44% больше, чем в прошлом году. Для поддержки кадров предусмотрены подъемные выплаты – 5 млн тенге, а в южных районах – до 7 млн тенге.

“Открытие таких важных объектов – это значимый шаг на пути к улучшению медицинского обслуживания сельских жителей. Я поздравляю всех с этим событием и желаю здоровья и благополучия!” – сказал аким.

Новые медицинские учреждения, по словам Кумара Аксакалова, станут местом, где здоровье и профессионализм будут главными приоритетами.

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