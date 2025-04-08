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В 10 раз подорожает для казахстанцев одна из госуслуг

— Сегодня, 21:17
Изображение для новости: В 10 раз подорожает для казахстанцев одна из госуслуг

pixabay.com

В Казахстане может значительно подорожать одна из госуслуг. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс предложили депутаты Мажилиса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В новой версии Налогового кодекса предлагается увеличить госпошлину на расторжение брака с 0,5 МРП (1 966 тенге в 2025 году) до 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году).

Как рассказал депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев, повысив госпошлину на расторжение брака, парламентарии хотят сделать процесс развода более осознанным и серьезным.

«Введение более высоких пошлин, безусловно, будет сдерживающим фактором для тех, кто принимает решение о разводе на основе сиюминутных эмоций, что могло бы повлиять на снижение числа необоснованных разводов, особенно среди молодежи», — рассказал Бейсенгалиев в интервью корреспонденту Tengrinews.kz.

Мажилисмен подчеркнул, что такой шаг направлен не столько на пополнение бюджета, сколько на создание более ответственного подхода к вопросам брака и семьи.



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