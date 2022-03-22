В 11 раз больше. Увеличилось число заболевших гриппом в Костанайской области

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В 2 раза, по сравнению с прошлым годом, увеличилась заболеваемостьОРВИ в Костанайской области. Причем половина заболевших — это дети до одного года и подростки.
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В 11 раз больше зарегистрировано и лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Если за весь прошлый эпидсезон их было всего три, то в этом году уже 33.
Однако, в областном департаменте санэпидконтроля такую эпидобстановку в плане острых вирусных инфекций называют штатной, а всплеск заболеваемости — сезонным. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в нашем регионе, как и в целом по республике пошел на спад. К примеру, за минувшие сутки было зарегистрировано всего четыре случая, днем ранее — пять. А вот острыми респираторными вирусными инфекциями жители Костанайской области стали болеть значительно чаще. Только за последнюю неделю зафиксировано две тысячи случаев орви, что почти в 2 раза больше чем за предыдущую неделю.
«Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого эпидсезона, мы отмечаем рост заболеваемости в 1,5 раза. Всего с начала эпидсезона, то есть с 1-го октября прошлого года и по сегодняшний день у нас зарегистрировано 71755 случаев острых респираторных вирусных инфекций. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост более чем в 2 раза»,- отметила руководитель отдела департамента СЭК Костанайской области Гулим Досумова.
То есть за весь прошлый эпидсезон в Костанайской области орви переболело почти 34 тысячи человек. Подавляющее число заболевших сейчас — это дети. Однако, по словам Гулим Досумовой, такой всплеск заболеваемости связан с сезонностью, и внештатной эпидситуацию назвать нельзя.
«Удельный вес детей до одного года у нас составляет 50 процентов. Это только дети до одного года. Конечно, дети до 14 лет у нас основное количество больных это составляют дети. Болеют дети», — отметила Досумова.
Бьет прошлогодний рекорд и уровень заболеваемости гриппом. Каждый случай подтвержден лабороторно.
«В этот эпидсезон зарегистрировано 33 случая гриппа, что в 11 раз выше предудыщего сезона. В прошлом году зарегистрировано всего 3 случая гриппа», — сообщила Гулим Досумова.
Повышение уровня заболеваемости гриппом в департаменте сэк также считают явлением сезонным. Говорят, что костанайцы также, как и в прошлом году, перед началом эпидсезона актвино вакцинировались. Сначала прививочной кампании, то есть с сентября по ноябрь прошлого года, в Костанайской области вакцину от гриппа получили чуть более семидесяти шести тысяч человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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