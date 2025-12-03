3 декабря 2025 года в городах Актобе, Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск, Павлодар, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, ночью в городах Астана, Петропавловск, Костанай ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Об этом сообщает «Казгидромет».
Жителям этих городов рекомендуется ограничить длительные прогулки и физические нагрузки на открытом воздухе.
Неблагоприятные метеоусловия — это сочетание краткосрочных факторов — штиль, слабый ветер, туман, приземная инверсия, при которых загрязняющие вещества накапливаются в приземном слое воздуха.
