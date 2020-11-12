В 13 селах Костанайской области впервые появится центральное водоснабжение

В этом году в Костанайской области впервые центральное водоснабжение появится в 13 селах. Питьевую воду в дома получат 10,5 тыс. человек. К примеру, это жители села Докучаевка в Алтынсаринском районе, в Денисовском — в селе Антоновка, в Федоровском — население села Пешковка. По словам чиновников, к концу 2020 года доступ к централизованному водоснабжению в селах увеличится почти до 37%

В 2020-ом году в Костанайской области реализуется 37 проектов по водоснабжению сел на 9,6 млрд тенге. По данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства из этой суммы уже освоено 82%. Однако из этих проектов в этом году введут в эксплуатацию 19, остальные рассчитаны на 2021 год.

«По итогам 2020 года запланировано впервые подключить к ЦВ 13 сел с населением 10,5 тысяч человек. Алтынсаринский — село Докучаевка, село Шокай, село Новоалексеевка, село Красный Кордон, село Сатай; Денисовский — село Антоновка; Карабалыкский — село Надеждинка, село Бурли, село Рыбкино, село Гурьяновское; район Б. Майлина — село Валерьяновка; Федоровский — село Пешковка; Костанайский — село Алтын Дала. Уже введены 4 села — село Надеждинка, село Бурли, село Рыбкино, село Гурьяновское Карабалыкского района»,- говорит руководитель управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Даурен Аскаров.

Новшество последних лет в обеспечении качественной водой сел — это пункты раздачи воды. В этом году такой пункт открылся в селе Кабырга, где проживает примерно 300 человек. Еще один пункт раздачи воды появится до конца года в селе Севастополь Сарыкольского района. Помимо этого, отмечает руководитель управления энергетики и ЖКХ, готовятся новые проектно-сметные документации на установку пунктов раздачи воды.

«В первые в этом году из бюджета были выделены деньги на приобретение цистерн для подвоза воды, в те села где отсутствует вода, там где вода непригодна для питья. Данные цистерны — это для 11 районов или 12 коммунальных предприятий, для подвоза воды в 70 сел»,- рассказал Даурен Аскаров.

Что касается планов на будущее, то по области разрабатывается 41 проект по сельскому водоснабжению. Их общая стоимость почти 35 млрд тенге. Это 69 сел с населением 75,5 тысяч человек, в 22 селах будут построены пункты очистки и раздачи воды, в 9 селах будет улучшено водоснабжение.

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