В 13 селах области проводилось благоустройство по проекту «Ауыл-ел бесiгi»

В этом году по проекту «Ауыл-ел бесiгi» качество жизни на селе улучшали в 13 населенных пунктах. Правда, от текущих ремонтов объектов образования, здравоохранения и спорта отказались, и упор делали только на капитальный ремонт зданий. По такому же принципу в следующем году планируется охватить разными проектами еще 14 сел, передает alau.kz

В этом году благодаря спецпроекту «Ауыл — ел бесiгi» в трех сельских школах проводится капитальный ремонт. Их выбрали исходя из нескольких показателей — износ здания, количество учащихся и перспективы развития самого села. Так, к примеру, в средней школе имени Борамбаева в Амангельдинском районе еще в 2018 году был отремонтирован учебный корпус, а вот в этом году приступили к ремонту спального корпуса пришкольного интерната.

«Также проведены капитальные ремонты зданий Совхозной средней школы Костанайского района (347 учащихся) на сумму 494 млн. тенге и Первомайской средней школы Мендыкаринского района (335 учащихся) на сумму 174 млн. тенге», — рассказала руководитель управления образования акимата Костанайской области Зауре Байменова.

Правда, есть с этого года изменения в программе. Так, предпочтение решили отдавать крупным инфраструктурным проектам и исключить проведение текущих ремонтов. Это касается и объектов образования, и других объектов, реализуемых по программе. Всего же в этом году по области программой охвачено 13 сел это 63 проекта на сумму почти 6 млрд тенге.

«В целях доступности объектов спорта для всех слоев населения реализуются 4 инвестиционных проектов на сумму 1,7 млрд. тенге, в том числе реконструкция стадионов в селах Силантьевка и Камысты, и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Узунколь и Торгай», -з пояснила руководитель управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области Гульбарам Мусагазина.

В сфере здравоохранения капитально ремонтируют здания двух районных больниц в селах Торгай и Камысты, врачебную амбулаторию в поселке Тобол района Беимбета Майлина. Уделяется внимание и объектам культуры, в Денисовском районе уже обновилось здание местного дома культуры.

«В целях комфортного и безопасного передвижения сельских жителей во всех 13 селах реализуются 50 проектов по среднему ремонту внутрипоселковых дорог на сумму около 2 млрд.тенге. По состоянию на сегодняшний день завершены 48 проектов, по 9 идет процесс подписания актов ввода, на оставшихся ведутся работы», — добавила Гульбарам Мусагазина.

Их планируют завершить в декабре. Кроме двух, переходящих на 2021 год. Вообще реализацию «Ауыл — ел бесiгi» планируется продолжить до 2027 года. На следующий год еще не утвержден ни бюджет, ни села, которые охватят программой. Но предварительно в список вошло 14 сел Карасуского, Житикаринского, Карабалыкского, Наурзумского, Костанайского, Аулиекольского районов, а также района Беимбета Майлина.

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