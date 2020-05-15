В 15 раз увеличилось количество плательщиков ЕСП в Костанайской области

В апреле 2020 года почти в 15 раз выросло количество плательщиков ЕСП в Костанайско области, об этом сообщили в филиале по Костанайской области НАО «Фонд социального медицинского страхования»

Единый совокупный платеж введен в Казахстане для неформально занятых граждан с 1 января 2019 года. Платеж действительно очень удобен, так как плательщик оплачивает ЕСП одним платежом (2651 тенге для горожан или 1326 тенге для сельских жителей), а в процессе обработки платежа он делится и направляется в различные фонды. Так плательщик ЕСП становится участником сразу нескольких систем: пенсионной, соцстрахования, ОСМС, а также плательщиком индивидуального подоходного налога. То есть человек формализовывает свой статус, так сказать «выходит из тени», становится

В период ЧП в стране для получения 42 500 тенге, необходимо было уплатить Единый совокупный платеж. За счет этого в области выросло количество плательщиков ЕСП: если в марте их было около 4 тысяч человек, то в апреле их стало свыше 62 тысяч человек.

«Однако не стоит забывать, что платить ЕСП требуется регулярно. Только в этом случае граждане получат статус «застрахован» и бесплатный доступ не только к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи, но и к пакету ОСМС, в который входят плановая госпитализация, консультативно – диагностические услуги и высокотехнологические операции» — отметила директор Костанайского филиала Фонда медицинского страхования Сауле Аймухамбетова.

Хотелось бы напомнить, что ЕСП за прошедший период оплатить невозможно, платежи принимаются только за текущий месяц, также можно оплатить наперед, около 50 человек проплатили ЕСП сразу до конца 2020 года.

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